Kunovické muzeum zrenovovalo přelomový letoun na akrobatický speciál

Jana Fuksová
  13:15
Dostal slavnostní zeleno-červený nátěr a v příští sezoně bude patřit k hlavním návštěvnickým tahákům Leteckého muzea v Kunovicích. Jeden z letounů C-11, které před 72 lety odstartovaly sériovou výrobu v tehdejší továrně Let Kunovice, je po dvou letech hloubkově opravený, zrenovovaný a zájemci jej poprvé uvidí při slavnostním odhalení.
„Vrátili jsme mu podobu, v jaké létal na konci své armádní kariéry v šedesátých letech, tedy podobu akrobatického speciálu,“ prozradil o zeleném stroji s výraznými červenými pruhy ředitel muzea Martin Hrabec.

Pro místní obyvatele, z nichž část v továrně pracovala, znamenal start výroby tohoto letounu velkou událost. Používala ho československá armáda, Sovětský svaz, Egypt, Severní Korea, Čína nebo Rakousko. Dohromady jich v Kunovicích vyrobili přes 700 kusů.

Renovovaný stroj byl vyrobený v roce 1956, po skončení „kariéry“ chátral v opravnách v Trenčíně. V roce 1975 se jej podařilo zachránit a převézt do kunovického muzea. Vinou venkovního počasí tady ale i přes snahy muzejníků postupně chátral. Proto několik let plánovali jeho opravu.

Pokročilý výcvik pilotů

Teď podle Hrabce na první pohled připomíná druhoválečnou stíhačku, což není náhoda. „Jde sice o cvičný stroj, ale konstrukčně vychází ze sovětské stíhačky Jak-3,“ vysvětlil ředitel muzea význam letadla pro Kunovice. „Když po druhé světové válce hledala naše armáda vhodný stroj na pokročilý výcvik pilotů, padla volba právě na Jak-11, který se v Kunovicích začal vyrábět pod označením C-11.“

První letadlo z Kunovic bylo před 70 lety C-11. Muzeum teď jednomu vrací lesk

V továrním areálu, kde před 70 lety vznikl, se uskutečnila i jeho oprava. Do projektu se zapojila také společnost Aircraft Industries, která je pokračovatelem tehdejšího výrobce. Poskytla pro renovaci nezbytné prostory, ale také potřebné know-how.

Mezinárodní projekt

Většinu peněz na opravu muzeum získalo od ministerstva kultury. S přípravou podkladů pomohli i nadšenci z Vojenského historického ústavu Praha.

„Ale můžeme mluvit o mezinárodním projektu, protože ať už šlo o doladění barev nebo o některé technické záležitosti, podíleli se na nich také experti z Polska,“ doplnil tajemník Historické komise Leteckého muzea v Kunovicích Lukáš Skládal. Hotový stroj by muzejníci rádi vystavili příští rok v létě.

Kunovické muzeum získalo legendu mezi stíhačkami, v armádě byla 30 let

„Je to pro nás opravdu výjimečný letoun a chceme, aby v této podobě vydržel co nejdéle,“ naznačil Hrabec. „Rozhodli jsme se proto, že jej zatím budeme vystavovat jen v části sezony, kdy naše muzeum navštěvuje nejvíce lidí, což je právě během léta.“

V ostatních částech roku bude letadlo pod střechou. Oficiální odhalení letounu je pak naplánované na výročí 70 let od jeho prvního záletu. „Zároveň bychom jeho představení chtěli propojit s oslavami 90 let od vzniku zdejší letecké továrny,“ naznačil Skládal.

