První letadlo z Kunovic bylo před 70 lety C-11. Muzeum teď jednomu vrací lesk

První let prvního kunovického stroje před jednasedmdesáti lety byl velkým svátkem nejen pro zaměstnance, ale i obyvatele.

„Vzlet a první let sledovaly před nádvořím na starém letišti desítky zaměstnanců a Kunovjanů, kteří si nenechali ujít takový svátek a od takzvaného nového závodu ke starému šli pěšky ve velkém zástupu. První let jimi vyrobeného letounu jim zůstal v paměti po celý zbytek života,“ přibližuje Letecké muzeum v Kunovicích na svém webu vzpomínky pamětníka Jaroslava Olberta.

Dohromady se cvičného vrtulového letounu C-11 v tehdejším podniku Let Kunovice, dnešním Aircraft Industries, vyrobilo 708 kusů. Jeden z roku 1956, který mimo jiné létal v armádní akrobatické skupině, chátral po skončení služby v Leteckých opravnách Trenčín.

Odtud jej v roce 1975 zachránil spoluzakladatel leteckého muzea Alois Hráček a jeho kolega z továrny František Cimbálník. V muzeu teď začaly práce na jeho restaurování. V plánu je postupný návrat do podoby, v jaké létal před šedesáti lety.

Letecké muzeum v Kunovicích zahájilo náročné restaurování jednoho ze svých nejstarších letadel - cvičného vrtulového letounu C-11 z poloviny minulého století. Na snímku demontáž letounu v Leteckých opravnách Trenčín.

„Letoun je venku vystavován od roku 1981. Poslední částečná renovace proběhla v roce 2008,“ připomněl muzejní průvodce Otomar Šimák. Od té doby však stroj i přes veškerou péči muzejníků vinou povětrnostních podmínek značně zchátral.

„Nátěr na celém povrchu již natolik zdegradoval, že přestal plnit ochrannou funkci. Podobně je na tom i překryt kabiny. Hliníkové potahy i části vnitřní konstrukce jsou zasaženy korozí. V první etapě bude nutné letadlo rozebrat, zbavit ho starého potahu a laku a ošetřit zkorodovaná místa. Tato fáze by měla být hotová ještě letos,“ nastínil ředitel muzea Martin Hrabec.

Hotovo má být za dva roky

Dále přijdou na řadu klempířské práce, potažení letounu plátnem, renovace interiéru, restaurování motoru, lakýrnické práce a opětovné sestavení letadla. Kompletně by mělo být hotovo do konce roku 2026. Nejpozději v roce následujícím by se letoun měl vrátit do expozice.

Záleží na tom, jak budou práce postupovat a nakolik se podaří zajistit financování. Na první etapu poskytlo dotaci 260 tisíc korun ministerstvo kultury. Muzeum z vlastních zdrojů přidá dalších 100 tisíc.

„Jsme za tuto pomoc moc vděční. Financovat vše z vlastních prostředků by pro nás bylo velmi náročné,“ zdůraznil ředitel muzea. Zároveň věří, že podporu získají i na druhou etapu.