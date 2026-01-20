Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

  10:20
S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a přitom se popálil. Materiální škody nebyly velké.
Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden 2026) | foto: ZZS Zlínského kraje

K vážně popálenému muži vyjížděla záchranářská posádka a tým s lékařem ze stanice v Otrokovicích. Zdravotnické operační středisko požádalo kvůli vážnému stavu popáleného o součinnost také leteckou záchrannou službu z Olomouckého kraje.

Hořet začalo před druhou odpoledne v jednom z vyšších pater panelového domu v ulici Josefa Valčíka z Otrokovicích.

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Podle informací záchranářů se muž pokoušel vyhodit hořící matraci z okna, aby zabránil rozšíření ohně ve svém bytě a domě.

„Při tomto nešťastném manévru ale utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně na zhruba polovině těla,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.

Zásah Fénixu u požáru na Žižkově. Jeden člověk zemřel, druhý je ve vážném stavu

„Záchranářské týmy pacienta zajistily v rámci neodkladné péče, podaly mu léků od bolesti a poskytly kyslíkovou terapii,“ dodala.

Ve stabilizovaném stavu ho zdravotníci předali leteckým záchranářům, kteří muže šetrně transportovali do popáleninového centra v Brně.

U požáru zasahovalo pět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.

19. ledna 2026
