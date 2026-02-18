Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Střední škola letecká v Kunovicích, kterou zřizuje výrobce letounů Aircraft Industries. Na snímku studenti na pracovišti odborné přípravy. (únor 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Petr Skácel
  17:00
Střední škola letecká v Kunovicích na Uherskohradišťsku je jediná svého druhu v Česku. Spojuje výuku s reálným světem letadel. Letos slaví 25 let od svého založení a v tuzemském systému školství má výjimečné postavení.

Je mu osmnáct let a do Kunovic přišel studovat z Brna. „Letadla mě baví dlouho. S tátou jsem od čtyř let stavěl jejich modely a létal s nimi,“ říká Radek Rája, jemuž tato záliba vydržela dodnes.

Dvakrát se jako letecký modelář stal mistrem Evropy a na juniorském mistrovství světa v halové akrobacii skončil třetí. „Jednou bych chtěl pracovat u letadel a věnovat se avionice, což jsou elektrické a elektronické přístroje a systémy na jejich palubě,“ líčí Rája.

Jsou schopni mě okamžitě opravit, pokud řeknu nepřesný typ letadla nebo poznamenají, že toto letadlo přece na začátku války ještě nebylo, bylo až ke konci.

Alžběta Křenováučitelka českého jazyka a dějepisu

