Je mu osmnáct let a do Kunovic přišel studovat z Brna. „Letadla mě baví dlouho. S tátou jsem od čtyř let stavěl jejich modely a létal s nimi,“ říká Radek Rája, jemuž tato záliba vydržela dodnes.
Dvakrát se jako letecký modelář stal mistrem Evropy a na juniorském mistrovství světa v halové akrobacii skončil třetí. „Jednou bych chtěl pracovat u letadel a věnovat se avionice, což jsou elektrické a elektronické přístroje a systémy na jejich palubě,“ líčí Rája.
Jsou schopni mě okamžitě opravit, pokud řeknu nepřesný typ letadla nebo poznamenají, že toto letadlo přece na začátku války ještě nebylo, bylo až ke konci.