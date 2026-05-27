Návštěvníci si prohlédnou patnáct historických vagonů, které přibližují každodenní život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále, druhoválečný odboj a novodobé vojenské mise.
Mezi nejzajímavější exponáty patří obrněný vagon vyzbrojený kulomety a kanonem, štábní vůz, lazaret či dílna, kde si vojáci opravovali výstroj a výzbroj.
Spojujeme rodiny a jsme svědky silných příběhů, říká posádka Legiovlaku
Novinkou je výstava umístěná v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, která přibližuje detaily lodních transportů legionářů z Vladivostoku do vlasti v letech 1919 a 1920.
„Železniční stanice Zlín – střed je pátou zastávkou Legiovlaku v jeho letošním itineráři. Otevřeno máme ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin,“ uvádí organizátoři.
Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 hodin, o víkendech každou celou hodinu. Školní skupiny si mohou komentovanou prohlídku objednat prostřednictvím webu.
31. března 2026