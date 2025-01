Kotel i mrazivé plameny. Led pro pekelné sochy na Pustevnách vážil 44 tun

Jeho tématem je peklo a čerti, jež návštěvníci uvidí ve velkém stanu. „Jsou zde postavy z řady oblíbených pohádek, pekelný trůn, na kterém sedí Lucifer, kniha hříchů, váhy pro hříšníky, z jedné oblíbené pohádky nemůže chybět brko a kohout,“ uvedl ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy.

Na tvorbě soch se podílelo sedm uměleckých řezbářů z Česka a Slovenska, jimž organizátoři zajistili 44 tun ledu. Řezbáři vytvořili i kotel obklopený ledovými plameny, ve kterém se lidé mohou nechat vyfotit.

V menším stanu pak stojí betlém vyřezaný z ledu. „Stan je zaplněn krásnými sochami z ledu. V betlému jsou všechny postavy, které tam mají být,“ sdělil Lessy.

Stany s ledovými sochami jsou otevřené denně od 9 do 16.30 hodin. Pustevny a vrchol Radhošť patří k nejnavštěvovanějším místům v Beskydech. Návštěvníci, kteří vyjedou na Pustevny lanovkou, mají vstup na výstavu zdarma, jízdenka slouží také jako vstupenka do stanů. Ostatní návštěvníci zaplatí sto korun, děti do deseti let mají vstup zdarma.

Kvůli festivalu je také o víkendech posílená doprava. Od rána do odpoledne jezdí od 8.30 do 17.40 hodin mezi zastávkou u hotelu Zavadilka v Prostřední Bečvě a Pustevnami kyvadlové autobusy v intervalu 15 až 30 minut. Jednosměrné jízdné stojí 40 korun.