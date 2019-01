Hala pro Ledové království se po otevření zřítila, návštěvníky stihli zastavit

Podle televize Prima na halu zřejmě spadla velká větev, která nevydržela nápor sněhu. Hala se zřítila krátce po otevření, pracovníci stačili návštěvníky včas zastavit.

„Stalo se to v sobotu v 10:15. Hledali jsme příčinu a ze záběrů na kameře i podle lidí z okolí je nejpravděpodobnější příčina, že spadla větev s velkým kusem sněhu, narazila na nosník a rozsekala ho. Pak už to jelo jako řetězová reakce. Šlo o dřevěnou konstrukci, měla odolat 50 centimetrů sněhu,“ řekl pořadatel akce Miroslav Hrabal.



Škodu na hale odhadli pořadatelé na 200 tisíc korun, ztráty budou i na technice a také na tom, že sezona zřejmě skončí dříve. Původně měla být výstava otevřena do 24. února. Hala byla totiž kompletně zaizolovaná, k dispozici měli organizátoři také chladící agregáty.

„Podařilo se nám to již zprovoznit, zbořenou halu jsme rozebrali. Výstava nyní probíhá pod širým nebem. Jsou to komplikace, dnes sněží, musíme sochy co hodinu ometat. Ale lidé chodí. Většina soch to přežila, dvě jsme opravili,“ doplnil Hrabal.

„Předpokládáme, že výstava bude otevřena do konce ledna, poté uvidíme podle počasí, s jistotou to říci nemůžeme,“ dodal pořadatel.

V letošním ročníku mezinárodního sochařského symposia Ledové království představují svá díla dvě desítky sochařů z Polska a Česka. V galerii nechybí například busta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, rybičky, lidská figura či Spongebob. Sochaři z ledu a sněhu vytesali devět ledových a jednu sněhovou sochu a také Ledový trůn. Umělci měli k dispozici dohromady 12 tun ledu. Ledové sochy vytvářely dvoučlenné týmy z několika kusů ledových bloků o celkové hmotnosti více než 1 200 kg.

Za dvacet ročníků této akce bylo vytvořeno podle Hrabala přes 220 soch, na jejichž tvorbě se podílelo více než 120 profesionálních výtvarníků z pěti zemí - České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska. Sochy během předchozích ročníků zhlédlo zhruba 170 tisíc návštěvníků, letos očekávali pořadatelé návštěvnost více než 5 000 návštěvníků.