Venkovní bazén v areálu zlínských lázní potřebuje opravu, teče z něj voda

Milan Libiger
  9:21
Nutnou opravu potřebuje venkovní bazén v areálu městských lázní ve Zlíně. Už několik let z něho vytéká voda. Loni se situace začala zhoršovat. Hrozilo, že se praskliny budou zvětšovat a způsobí větší problémy. Na letošní sezonu by však měl být bazén opravený a opět k dispozici návštěvníkům lázní.
„Ztráta vody byla osm kubíků denně, pak se to začalo ještě zhoršovat. Začalo to být taky viditelné, protože byl beton vedle bazénu mokrý. To předtím nebývalo,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Stezka, která se o lázně stará.

Voda už by mohla beton poškozovat, proto je podle Havlíčka lepší zasáhnout. Navíc úniky vody také stojí peníze. „Požádali jsme o analýzu situace a dostali technické vyhodnocení,“ nastínil Havlíček.

U zlínských lázní postaví město parkovací dům, bude v něm místo pro sto aut

„Na jeho základě jsme požádali město, abychom mohli provést výměnu vnitřního keramického obkladu bazénu. Odstraníme ho a nahradíme bazénovou fólií. Voda se pak nebude dostávat do betonu a způsobovat další problémy,“ upřesnil.

Voda vytéká ze spáry

Fólie už je položená například v jednom bazénu zlínského koupaliště Zelené, které se nachází poblíž areálu dopravního podniku na okraji Bartošovy čtvrti.

Vedení lázní si původně myslelo, že prasklina bude ve dně bazénu. Nakonec ale voda vytéká z místa, kde je spára. A to přibližně 20 centimetrů pod přetokovými kanálky na jedné z delších stran bazénu.

Zlín má hotovou studii na rozšíření areálu lázní o tobogán a další atrakce

Do dubna by měla být vybraná firma, která práce provede do června, aby se mohla uskutečnit letní koupací sezona. Lázně ročně navštíví přes 400 tisíc lidí.

Lázně čekají také další zásahy. Měl by se proměnit prostor před vstupem do budov s pětadvacetimetrovým i padesátimetrovým bazénem. Opodál chce město postavit parkovací dům pro sto aut.

Místo parkoviště pod lázněmi by pak mohl vzniknout parčík. Lidé z okolí ale parkovací dům odmítají a sepsali i petici. Město zvažuje v areálu lázní také výstavbu vodního parku.

