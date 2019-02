Lázně od architekta Fuchse přestanou chátrat, budou sloužit seniorům

V městských lázních ve Dvořákově ulici v centru Uherského Hradiště se naučilo plavat několik generací obyvatel celého okresu.

Ačkoliv budova od slavného funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchse z roku 1936 přestala sloužit už před 27 lety, řada současných čtyřicátníků dodnes živě líčí svá traumata, jak je coby brečící školáky tehdejší drsný plavčík házel do vody a pak je dlouhou tyčí odstrkoval od kraje.

Nyní se zdá, že po dlouhé době, kdy vevnitř přebývali nanejvýš bezdomovci, se sem zase vrátí plnohodnotný život. Na plavání už ale budou lidé jen vzpomínat.

„Budova je v takovém stavu, že by to ani nešlo obnovit. Navíc současnému akvaparku by se nedalo konkurovat,“ řekl MF DNES Ivo Mitáček, jednatel místní společnosti Monteco, která lázně nedávno koupila.

Jednou z úvah je, že zde vznikne ubytování a služby pro seniory.

Radnice prodala v roce 1995 tehdy ještě zachovalé Fuchsovy lázně za pět milionů korun realitní kanceláři Atrium UH. Ta po dlouhé nečinnosti požadovala za zchátralý dům od občasných zájemců podle informací MF DNES více než dvojnásobek (více v článku V Hradišti léta chátrají Fuchsovy cenné lázně, může z nich být galerie).

Mitáček nechce o kupní ceně hovořit. „Částka, kterou jsme zaplatili, ale asi byla odpovídající. Za ty peníze člověk na takovém místě nekoupí pozemek a nepostaví hrubou stavbu,“ uvažuje nový majitel.

Není to poprvé, co jeho firma vrátila chátrajícímu místu život.

„Z bývalého domu hrůzy mezi vlakovým nádražím a myší dírou jsme vytvořili penzion Na Stavidlech. A obdobná byla i revitalizace areálu kempu v Ostrožské Nové Vsi na multifunkční Slovácký dvůr,“ připomíná Mitáček (více čtěte v článku Otevírá se kemp, který chce být jiný. Vsadil na slovácké motivy).

„Je to jedna z činností naší firmy. U lázní chátrají konstrukce, výplně otvorů jsou zdevastované, technická infrastruktura je úplně pryč, zřejmě i po aktivitě bezdomovců. Budova je ve velmi špatném stavu, ale zachránit se dá,“ doplnil.

Velká proměna budovy vyjde na 50 až 60 milionů korun

Lázně jsou však zapsané na seznamu nemovitých kulturních památek, při jejich přestavbě tak nový vlastník musí splnit podmínky památkářů, s nimiž už jedná. Okamžitě se postaral jen o to, aby do budovy dále nezatékalo.

„Máme hotový stavebně-historický průzkum a první zadávací podmínky od památkářů, ze kterých musí následný projekt vycházet,“ poznamenal Mitáček.

Podle architektky a památkářky uherskohradišťské radnice Radky Borunské je nejcennější funkcionalistická konstrukce a především čelní stěna budovy.

„Ta doznala druhotných úprav. Naštěstí máme dochovanou projektovou dokumentaci přímo od architekta Fuchse, takže víme přesně, jak objekt původně vypadal. Budeme se snažit, aby se po vzhledové, hmotové a konstrukční stránce vrátil do této podoby,“ řekla Borunská.

Zmínila i původní sluneční terasu. „Stále tam je, jen je překryta střechou druhotné přístavby velké plavecké haly, která vznikla v 60. letech. I osud sluneční terasy bude předmětem projednávání s vlastníkem.“

Projekt na přestavbu lázní chce Mitáček dát ke schválení památkářům ještě letos.

„Zachovaná nepochybně bude čelní fasáda do Dvořákovy ulice a funkcionalistické prvky interiéru – železobetonové klenby, zasklení otvorů, určité detaily a možná i některé zábradlí. Chceme, aby funkcionalismus – především z čelní strany – skutečně vylezl,“ slíbil nový majitel.

Stavební práce plánuje v příštích dvou letech a investici odhaduje na 50 až 60 milionů korun.

„Dotace na tento typ objektů nejsou. Snad jen u renovace prvků, které chtějí památkáři zachránit, by mohla být šance na nějakou dotaci z ministerstva kultury. A věřím, že tento projekt podpoří i vedení města a třeba nám v rámci svých možností pomůže,“ shrnul Mitáček.