Dětských pacientů v lázních přibývá, v Luhačovicích mají nové zázemí

Víc než 1 800 dětských pacientů se loni léčilo v Lázních Luhačovice. Z toho jen třetinu tvořili školáci.

„V naprosté většině tedy jde o malé děti, které k nám přijíždějí s doprovodem,“ potvrdil generální ředitel lázní Eduard Bláha.

Právě na nejmenší děti se zdejší péče zaměřuje už od roku 2012. S výjimkou konce a začátku roku bývají lázeňské pobyty zcela naplněné. I proto se před koncem loňského roku pustili do rozsáhlé rekonstrukce Vítkova, jedné ze dvou budov, které společně představují základ dětské léčebny. V současnosti už je znovu plná dětí a rodičů.

Práce vyšly na 42 milionů korun. Za ně přistavěli novou část budovy s pokoji, tělocvičnou nebo zvětšili jídelnu. Byla malá a děti se musely u snídaně, oběda i večeře střídat někdy i ve čtyřech turnusech. Příprava rekonstrukce trvala dva roky. Ačkoliv jde o panelák, narazili na odpor památkářů.

„Na diskuse s nimi jsme zvyklí, ale tady nás to překvapilo. Je to ale okraj památkové zóny, a proto jsme museli najít nějaké řešení. Přístavba je jiná, než jsme plánovali, přeli jsme se i o barevnost fasády,“ uvedl výkonný ředitel lázní Jiří Dědek.

Protože jsou tady většinou ubytované děti s rodiči, přebudovali pokoje tak, aby měl každý z nich vlastní sociální zařízení. Nepřijíždí totiž na krátkodobé pobyty, léčba je rozplánovaná na 28 dnů. Procedur, které děti absolvují, je celá řada.

„Pokud je tady maminka s jedním dítětem, mají co dělat, aby všechno stihly. Se dvěma dětmi se ani nezastaví,“ naznačila ředitelka dětských léčeben Lázní Luhačovice Jana Rydlová.

V Luhačovicích se specializují především na nemoci dýchacích cest, ale také obezitu, nemoci trávicího ústrojí, onkologická onemocnění či alergie. Celkem mají 278 lůžek, což představuje celou čtvrtinu kapacit v dětských léčebnách na Moravě.

V rámci republiky je srovnatelně velké ještě zařízení v Kynžvartu. V 90. letech se dětské léčebny na mnoha místech zavíraly. Navíc do nich jezdily starší děti, a aby nezameškaly školu, chtěli pro ně rodiče pobyty především během letních prázdnin. Po zbytek roku tak byla zařízení prakticky prázdná.

„I my jsme se ocitli před rozhodnutím co dál. Proto jsme se zaměřili na ty nejmenší,“ připomněl Bláha.

U malých pacientů je včasná péče výhodou, stejně jako to, že maminky, které je nejčastěji doprovázejí, bývají ještě na rodičovské dovolené. Lázně se tím zaplnily téměř beze zbytku. Pobyty navazují jeden na druhý a zájemců přibývá.

„Počet lidí s astmatem a těžkými alergiemi roste na celém světě. U nás máme nárůst přes deset procent. Do deseti let to bude podle prognóz dvojnásobek,“ potvrdila Rydlová.

Zřejmě nepřekvapí, že největší počet pacientů přijíždí ze severní Moravy, kde je dlouhodobě silně znečištěné ovzduší.

Druhou budovu, Miramonti, opravili před třemi lety. Do obou míst přivedli prameny a pacienti tak nemusí docházet na procedury do vzdálenějších částí lázeňského areálu. V Miramonti jsou také uhličité koupele.

Do modernizace dětských léčeben společnost investovala od roku 2013 zhruba 70 milionů korun. Součástí balíku peněz je kromě těchto rekonstrukcí například také koupě vily Vlastimila. Jde o jednu ze staveb architekta Dušana Jurkoviče, díky níž narostly ubytovací možnosti.