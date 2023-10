Lázeňským pacientům po úrazech pomáhá v Luhačovicích virtuální realita

„Cvičení bylo zábavné, hravé a člověk se u toho i zapotil. Takže bych to shrnula pozitivně. Vždycky jsem se na to těšila,“ líčí jedna z prvních účastnic fyzioterapie s virtuální realitou (VR). „Nejvíc mě překvapila realita v brýlích, protože jsem se s ní nikdy nesetkala,“ dodala.

V lázeňském hotelu Miramare začali novinku používat v odborné léčbě pacientů s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému. Pro řetězec Royal Spa ji vyvinula společnost VR Medical.

Funguje tak, že si pacienti nasadí na oči brýle, vstoupí do imaginárního světa a za pomoci vizuálně-prostorové simulace provádějí různé motorické úkony. Například sbírají ovoce ze stromu a hází je do košíku. Tím cvičí horní končetiny, aniž by si pohyb uvědomovali.

„Virtuální realita je atraktivní inovací při řešení mnoha oblastí rehabilitační péče a její využití v našich lázeňských hotelech nám od začátku dávalo smysl,“ uvedl Aleš Příhoda, vedoucí rehabilitační péče a rozvoje léčebných metod v Royal Spa.

VR může pomáhat i dalším pacientům. Například po úrazech a operacích končetin, při degenerativním onemocnění pohybového aparátu, funkčních poruchách hybnosti, po cévní mozkové příhodě, při roztroušené skleróze, dětské mozkové obrně, onkologických onemocněních nebo Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.

Podle odborníků trénink ve VR prokazatelně snižuje spastické bolesti a zlepšuje psychický stav pacientů. Dokáže totiž oklamat mozek tak, aby zvýšil množství signálů vysílaných do končetin a podpořil obnovu ztracených funkcí pomocí neuroplastických změn.

Pacient svými smysly vnímá iluzi jako reálný svět a mozek se při sledování simulovaného pohybu zapojuje úplně stejně, jako kdyby člověk pohyb sám prováděl. Lidé pak dělají obrovské pokroky, například jim zesílí svaly. Když jsou vtažení do umělého světa, nevnímají svá omezení a dokážou zvládnout i překážky, které jim v reálném světě připadají nepřekonatelné.

Přidají se také nemocnice

I z těchto důvodů zvažují používání VR i na jiných pracovištích. V Baťově nemocnici ve Zlíně čeká rehabilitační oddělení rekonstrukce. Měla by začít na jaře a potrvá rok.

„Potom počítáme s využitím virtuální reality jako jednou z možností rozšíření neurorehabilitační péče pro zlepšení kognitivních funkcí pacientů, orientace v prostoru a podobně,“ sdělil primář oddělení Pavol Skalka.

V Uherskohradišťské nemocnici o pořízení virtuální reality jednají. „V jejím využití vidím zajímavý potenciál. Mohla by najít široké uplatnění u osob po operacích pohybového aparátu, u pacientů po cévní mozkové příhodě či v rámci aktivizační terapie u seniorů,“ naznačila primářka oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny Jolana Dostálková.

Zatím se pacienti běžně na rehabilitacích léčí jinými metodami. Po cévní mozkové příhodě ve Vsetíně využívají například vzduchové dlahy, zrcadlovou terapii, termoterapii a probíhá také trénink soběstačnosti pacienta.