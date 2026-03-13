Vášně mohou zchladnout. Luhačovice chtějí chránit svůj ráz, našly kompromis s lázněmi

Milan Libiger
  13:00
Když luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, zahrnula do ní širší střed města včetně jeho lázeňského centra. Vedení Lázní Luhačovice to vylekalo, protože mělo obavu, že nebude moci přestavovat své klíčové budovy, případně stavět nové. Nakonec obě strany našly kompromis.
Společenský dům v Luhačovicích.

Společenský dům v Luhačovicích. | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Luhačovice lákají na unikátní architekturu.
Při obnově lázeňského parku vysadili zahradníci přes 7 tisíc trvalek.
Společenský dům v Luhačovicích.
Lázeňské město Luhačovice
11 fotografií

Poté, co loni luhačovická radnice zveřejnila návrh stavební uzávěry, se vedení Lázní Luhačovice obrátilo s připomínkami na město, které je vyhodnotilo stejně jako téměř dvacet dalších námitek.

Výsledkem je, že od posledního únorového týdne platí v Luhačovicích stavební uzávěra, která má ochránit urbanistickou hodnotu města. Ale oproti původnímu návrhu je rozsahem výrazně menší.

Lázeňský střed s kolonádou z ní byl vyjmutý a zůstalo několik menších separovaných území po jeho stranách, které jsou současně městskou památkovou zónou.

Vášně v Luhačovicích. Město vydalo stavební uzávěru v centru, lázně protestují

Na jedné straně jde o několik zón v okolí kruhové křižovatky poblíž radnice. Na druhé je to Pražská čtvrť. „Jde o to, abychom se v případě soudního sporu měli o co opřít,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák.

„A my se opíráme o to, že stavební uzávěra kopíruje městskou památkovou zónu. Zohlednili jsme to, abychom území neomezovali více, než je potřeba, a výrazně jsme ho zmenšili,“ doplnil.

Památková zóna zahrnuje širší střed města. Podle územního plánu dnes není možné v lázeňském centru postavit budovu, která tam nepatří. Jsou tam plochy občanského vybavení – lázeňství, plochy veřejných prostranství, rekreace i zeleně.

Opíráme o to, že stavební uzávěra kopíruje městskou památkovou zónu.

Marian Ležákstarosta Luhačovic

Domy jsou památkově chráněné, takže jejich přestavby podléhají přísným pravidlům památkářů. „V centru města, kde je památkově chráněné území, nemůžete postavit pomalu ani lavičku,“ poznamenal Ležák.

Další území památkové zóny ale tak chráněná nejsou. Určená jsou pro individuální bytovou výstavbu nebo smíšenou obytnou výstavbu, která umožňuje skloubit bytovou náplň s komerční. A vedení města mělo signály, že by na nich někteří investoři chtěli stavět domy, které by narušily urbanistický charakter města.

„Stávající územní plán je zastaralý, příliš benevolentní a centrum není ochráněno. Plochy umožňují škálu staveb bez limitů objemu,“ vysvětlil Ležák. „Dochází k ohrožení koeficientu zeleně i urbanistické struktury. Proto jsme museli stavební uzávěru vyhlásit.“

Lázeňských objektů se to týkat nebude

Nakonec ale v menším rozsahu. „Hlavní změna spočívá v tom, že z uzávěry byla vyjmuta všechna území určená k výstavbě lázeňské infrastruktury a v uzávěrou omezených obytných či smíšených zónách se pro lázeňské objekty připouští možnost výjimky po schválení městskou radou. Za to jsme rádi,“ konstatoval předseda představenstva lázeňské společnosti Eduard Bláha.

To znamená, že do uzávěry nově nespadá kolonáda, Jurkovičův dům, Společenský dům, Dům Bedřicha Smetany ani Sluneční lázně nebo vilky a pozemky v lázeňském parku.

„Dlouhodobě jsme deklarovali, že se rychle blíží další etapy stavební proměny areálu Slunečních lázní. Původní rozsah uzávěry by to znemožnil,“ poznamenal Bláha.

Luhačovice trvají na omezení výstavby. Lázně žádají zásadní změnu podmínek

„Zřejmě trvale, protože uzávěra byla plánována na šest let a budoucí rozsah regulací a pravidel pro jí dotčená území nebyl a dosud není známý,“ upozornil.

Uzávěra mohla být podle zákona schválená až na šest let. Nakonec bude platit nejdéle tři roky, do kterých by měl být schválený nový územní plán.

Nastavená je tak, že by na lázeňské stavby, které jsou její součástí na plochách určených pro smíšenou obytnou výstavbu, měly od vedení města dostat výjimku. „Byli bychom raději, kdyby tam bylo uvedeno, že lázeňské stavby tuto výjimku mají,“ poznamenal Bláha.

Lázně hrozily městu žalobou

„Je to pro naše investiční plány sice určitá míra nejistoty, ale únosná a akceptovatelná. Rozhodně tento krok města nebudeme napadat a vážíme si jeho ochoty revidovat původní návrh,“ doplnil.

Loni Bláha naznačil, že pokud by lázně s městem nenašly kompromis, mohly by se obrátit se žalobou na soud. V památkové zóně chtějí v nejbližších třech letech obnovit například penzion Forst.

Bláha věří, že městská rada udělí záměru výjimku, ať se její složení po letošních podzimních komunálních volbách změní jakkoliv.

Není důvod tam chodit. Luhačovice chtějí oživit „opuštěné“ náměstí

„Pokud je to projekt, který slouží pro léčebné a relaxační služby a nenarušuje urbanistickou hodnotu centra, tak dostane výjimku a může se stavět,“ přislíbil Ležák. Uzávěra se nedotýká ploch pro individuální bytovou výstavbu, kde bude možné stavět domy a vily.

Všem připomínkám k návrhu stavební uzávěry město nevyhovělo. Podle Ležáka některé nebyly v souladu s představou nového územního plánu, protože počítaly s příliš velkými budovami.

Ležák také zmínil, že zahušťování centra další větší zástavbou je problematické, protože trpí velkým nedostatkem parkovacích míst.

