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Rarita z ptačí říše. Na Záhlinických rybnících lze vidět hned tři druhy labutí

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  13:53
Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy...

Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy labutí, a to labuť velkou (většina labutí na snímku), zpěvnou i černou (uprostřed v popředí). (listopad 2026) | foto: Jiří Šafránek, Moravský ornitologický spolekČTK

Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy...
Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy...
Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy...
Od labutě velké, která se v tuzemsku vyskytuje běžně, se labuť zpěvná pozná...
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Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy labutí, a to labuť velkou, zpěvnou i černou. Podle ornitologů jde o raritu. Rybníky u Záhlinic, místní části Hulína, jsou jednou z nejvýznamnějších ptačích oblastí v České republice.

Ornitologové tam pozorovali už více než 260 druhů ptáků, sdělil dnes Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku.

Labuť velká se na rybnících a jezerech v Česku vyskytuje běžně. Na Záhlinických rybnících jich letos bylo 120 až 270.

Na rybnících u Hulína letos zimují kolpík bílý a labuť zpěvná, je to rarita

„Labuť zpěvná je u nás, na rozdíl od labutě velké, velmi vzácným hostem. Vyskytuje se zde pouze v době jarního nebo podzimního tahu. Její hnízdiště jsou na severu Evropy a většinou se u nás dlouho nezdrží. Od labutí velkých se pozná podle žlutě zbarveného zobáku,“ uvedl Šafránek.

Labuť černá zřejmě někomu uletěla

Labuť černá podle ornitologů na rybníky nepřiletěla z Austrálie, odkud pochází, ale z chovu. „Pravděpodobně uletěla nějakému chovateli nebo ze zookoutku. Do naší volné přírody nepatří, ale nyní zpestřila jedinečnou sestavu labutí na střední Moravě,“ uvedl Šafránek.

Ornitologové podle něj doufají, že se najde majitel labutě černé, protože by ve volné přírodě nemusela přežít zimu.

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Záhlinické rybníky mají rozlohu 220 hektarů. Oblast je významným přírodním parkem s mnoha druhy vzácných vodních ptáků.

Rybníky vznikly ve 14. století a v letech 1547 až 1573 je rozšířil olomoucký biskup Jan Dubravius. V 18. století byly vysušeny a převedeny na pastviny, v letech 1953 až 1982 je tehdejší Státní rybářství Přerov obnovilo.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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