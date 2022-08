Kvítková ulice ve Zlíně se mění, vznikají tam nové obchody a galerie

Jaké konkrétní obchody se v objektu budou přesně nacházet, ještě není úplně jasné, protože radnice je bude teprve vybírat. Jistý je zatím jen jeden nájemce, který bude provozovat galerii.

Radnice si původně představovala, že by v přízemí domu, v jehož horní části jsou byty, byla také kavárna a cukrárna s venkovním posezením. Ovšem obyvatelé domu byli proti.

„Nelíbilo se jim to, i když jsme jim řekli, že by kavárna měla otevřeno třeba jen do šesti hodin. Nechápu to, ale nechtěli jsme s nimi bojovat. Tak jsme souhlasili,“ přiblížil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města ve své kompetenci. „Skladba provozoven by ale měla být i tak pestrá a prospěšná pro společenský a nákupní život ulice. Může tam být květinářství, ale například herna ne,“ přiblížil.

Prostory se mění nejen zevnitř, kde se upravuje zejména dispozice a rozvody, ale také zvenku, kde budou velké výklady s tmavými okraji, jež jsou také v sousední Dlouhé ulici. Město tak pracuje na jednotné estetické podobě přilehlých provozoven ve svých domech.

„Stavební úpravy by měly být během září hotové, obchody budou otevřené zřejmě v říjnu. Věřím, že se to podaří,“ nastínil Brada.

Dělníci v současné době instalují velkoplošné výlohy, což už je viditelná věc i pro veřejnost. Stavební úpravy vyjdou na zhruba 12 milionů korun a město má představu, že by se mu investice měla do šesti až osmi let vrátit.

„Zkultivuje se další městský prostor a bude tam jednotné označení provozoven, což je taky pozitivní,“ poznamenal Brada. „Opravíme i rozbitý chodník před nimi,“ doplnil.

Pokračuje také proměna Dlouhé ulice

Město také pokračuje v úpravách provozoven v Dlouhé ulici. V čísle popisném 94, kde dříve bývala elektroprodejna, už funguje kavárna. Upraveny byly rovněž výklady v nedaleké lékárně. Pak by měly následovat další provozovny.

„Do konce volebního období to nestihneme, ale může to být do konce letošního roku,“ uvědomuje si Brada.

Ve spodní části Dlouhé ulice funguje například realitní kancelář, ale město do skladby provozoven zasahovat zatím nechce, byť to Brada do budoucna nevyloučil.

V plánech radnice je i celková revitalizace domů, na níž se bude podílet tamní společenství vlastníků bytů. Vyjde na desítky milionů korun. Bude se přitom řešit zeleň i doprava a měla by také přispět k oživení a zkultivování této části města.