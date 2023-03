Ovocnáři se snaží zachránit úrodu u Buchlovic, meruňkám v noci topili

Uvedl to vedoucí sadů Jaromír Tabarka. Další ovocné stromy v regionu většinou ještě nerozkvetly.

Meruňky rostou v sadech na čtyřech hektarech, z toho plodící stromy na jednom hektaru. Kvést začaly v druhé polovině minulého týdne. K ohřívání vzduchu mezi meruňkami využili sadaři 60 sudů s hořícím dřevem nebo štěpkou.

„My jsme si už předtopili, abychom měli v bečkách žhavé uhlíky. Pak už tam jen naházíme dřevo. Večer, jak šla teplota dolů, tak jsme přikládali,“ uvedl Tabarka.

Pracovníci sadů podle něj začali do sudů přikládat v úterý kolem 23. hodiny, tedy poté, co u Buchlovic začalo mrznout. „Uvidíme, jaký bude efekt, protože teď tady je minus pět stupňů. Velký optimismus ale nemám, teplota klesla moc nízko. Udělali jsme pro to, co jsme mohli. Za pár dní, jakmile uděláme kontrolu květů, se uvidí, jak to bude vypadat,“ řekl vedoucí sadů.

V Buchlovicích podle něj mrzlo také v noci na úterý. Teploty však neklesly tak nízko jako dnes, a květy meruněk se proto podle Tabarky nepoškodily. Zatápět při jarních mrazech v sudech, a ohřívat tak vzduch mezi meruňkami zkoušeli v sadech i v předchozích letech. Tehdy se metoda osvědčila a alespoň část úrody se vždy podařilo zachránit. „Teploty ale byly tak do minus tří stupňů,“ uvedl Tabarka.

V nadcházejících dnech už by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ve Zlínském kraji mrznout nemělo. V noci na čtvrtek očekávají meteorologové nejnižší teploty mezi čtyřmi až jedním stupněm Celsia, v noci na pátek a v noci na sobotu mezi devíti až pěti stupni Celsia.

V sadech společnosti Lukrom plus u Buchlovic letos zatím kvetou pouze meruňky. Tvoří však jen malou část ovocných stromů. Podnik v sadech pěstuje především jablka a višně. V posledních letech firma v menší míře vysazuje kromě meruněk také slivoně, hrušně, broskvoně a třešně.