Továrník vyšlechtil na Hané slad, z něhož se vařilo pivo po celém světě

Angiolinka, která je potřebná při péči o pacienty s infarktem, zůstává kvůli čtvrtečnímu požáru ve zlínské nemocnici mimo provoz. Nemocnice se snaží zprovoznit náhradní přístroj, což by se mohlo...

Zlín sní o návratu do házenkářské extraligy. I díky rodinným poutům

Zpátky do extraligy! Házenkáři Zlína plní v půlce soutěže svoje předsezonní plány a do jarní odvetné části půjdou z pozice lídra. „Pro návrat děláme všechno, co můžeme. Chceme zlínskou házenou...