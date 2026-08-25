Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

„Jednadvacetiletý kurýr dopravní společnosti dostal skvělý nápad, jak si bezplatně kompletně obměnit šatník,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Ve známém internetovém obchodě začal pod fiktivními jmény a smyšlenými adresami objednávat na dobírku oblečení a obuv luxusních značek, přičemž hodnota každého balíku dosahovala desítek tisíc korun.
Jména ani doručovací adresy ale neexistovaly, kurýr proto balíky ukládal do výdejního boxu, aby vytvořil zdání pokusu o doručení. Ještě předtím ale každou zásilku otevřel, vybral si, co se mu líbí a balík se zbytkem zboží zase bezchybně zabalil. Po uplynutí lhůty k vyzvednutí balíky vyzvedl a poslal zpět do internetového obchodu jako nedoručené.
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Kurýři chycení do pasti. Zloději objednali drahé zboží na dobírku a s balíkem utekli
„Plán bez problémů fungoval u celkem devíti objednávek, dokud si kolegové z logistické firmy nevšimli podezřelých shod. V jednom jediném výdejním boxu se hromadily drahé, nevyzvednuté balíky z jednoho e-shopu a všechny doručoval i vracel stejný řidič,“ upřesnila mluvčí.
„Definitivní tečku za jeho luxusními nákupy udělala obyčejná váha. Když zaměstnanci depa pro jistotu balíky převážili, zjistili, že všechny na zpáteční cestě záhadně ‚zhubly‘ o několik kilogramů.“
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Muž si objednával drahé zboží do výdejních boxů, pak je páčil šroubovákem
Následná kontrola pod dohledem kamer podezření přepravní firmy potvrdila. Z balíků skutečně zmizely některé kusy drahého zboží.
Mladý módní nadšenec stihl během pouhých deseti únorových dnů způsobit přepravní společnosti škodu za více než 142 tisíc korun.
„Policisté původně případ prověřovali jako krádež, ale po rozpletení celého mechanismu obvinili mladíka z podvodu. Trestní zákoník stanoví v tomto případě možný trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela Kozumplíková.