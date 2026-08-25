Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

Autor:
  16:22

Fotogalerie2

Zbytky zásilek, které kurýr vracel jako nevyzvednuté. | foto: Policie ČR

Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriózní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak poloprázdné vracel zpět odesilateli. Mladíka už obvinili z podvodu, hrozí mu až pět let vězení.

„Jednadvacetiletý kurýr dopravní společnosti dostal skvělý nápad, jak si bezplatně kompletně obměnit šatník,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Zbytky zásilek, které kurýr vykradl a pak vracel jako nevyzvednuté.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Ve známém internetovém obchodě začal pod fiktivními jmény a smyšlenými adresami objednávat na dobírku oblečení a obuv luxusních značek, přičemž hodnota každého balíku dosahovala desítek tisíc korun.

Jména ani doručovací adresy ale neexistovaly, kurýr proto balíky ukládal do výdejního boxu, aby vytvořil zdání pokusu o doručení. Ještě předtím ale každou zásilku otevřel, vybral si, co se mu líbí a balík se zbytkem zboží zase bezchybně zabalil. Po uplynutí lhůty k vyzvednutí balíky vyzvedl a poslal zpět do internetového obchodu jako nedoručené.

Kurýři chycení do pasti. Zloději objednali drahé zboží na dobírku a s balíkem utekli

„Plán bez problémů fungoval u celkem devíti objednávek, dokud si kolegové z logistické firmy nevšimli podezřelých shod. V jednom jediném výdejním boxu se hromadily drahé, nevyzvednuté balíky z jednoho e-shopu a všechny doručoval i vracel stejný řidič,“ upřesnila mluvčí.

„Definitivní tečku za jeho luxusními nákupy udělala obyčejná váha. Když zaměstnanci depa pro jistotu balíky převážili, zjistili, že všechny na zpáteční cestě záhadně ‚zhubly‘ o několik kilogramů.“

Muž si objednával drahé zboží do výdejních boxů, pak je páčil šroubovákem

Následná kontrola pod dohledem kamer podezření přepravní firmy potvrdila. Z balíků skutečně zmizely některé kusy drahého zboží.

Mladý módní nadšenec stihl během pouhých deseti únorových dnů způsobit přepravní společnosti škodu za více než 142 tisíc korun.

„Policisté původně případ prověřovali jako krádež, ale po rozpletení celého mechanismu obvinili mladíka z podvodu. Trestní zákoník stanoví v tomto případě možný trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela Kozumplíková.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy

Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....

Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma Cream, která ji vlastní, teď spolu se známými architekty a umělci řeší, jak zachovat...

Chodec zemřel po střetu s autem, k účasti na nehodě se přihlásil starosta Luhačovic

Starosta Luhačovic Marian Ležák (únor 2025)

Senior zemřel po střetu s osobním automobilem na přechodu pro chodce v Luhačovicích na Zlínsku. Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne. K účasti na nehodě se přihlásil starosta města Marian Ležák....

Demolice torza jako precizní chirurgický zákrok. Podívejte se na unikátní záběry

Záběry z dronu na demolici ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve...

Už téměř dva týdny 14 hodin denně bourá vyhořelé torzo jedenáctipodlažní 34. budovy ve Zlíně speciální stroj. Precizní práci obsluhujícího strojníka robustního stotunového bagru ukazují unikátní...

Kromě Jeseníku i Luhačovice. Hygiena potvrdila 140 případů střevní infekce

Premium
Věhlasná hala obklopující luhačovický pramen Vincentka

Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích na Zlínsku se už několik týdnů šíří střevní infekce. Redakci iDNES.cz potvrdila výskyt akutních gastroenteritid Krajská hygienická stanice ve Zlíně. Aktuální...

Staronový vítěz spořádal 193 knedlíků. Soutěž se konala při festivalu Trnkobraní

Hulínská firma HaKne připravuje knedlíky pro tradiční soutěž jedlíků na...

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, které je spojené s vizovickým hudebním festivalem Trnkobraní, začíná být poněkud fádní. Alespoň pokud jde o jejího vítěze. Letos se jím totiž už posedmé v řadě...

Přerušili demolici. Architekti řeší, jak zachovat zbytek vyhořelé zlínské budovy

Do konce prázdnin má být ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná....

Demolice vyhořelé výškové budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně byla dočasně přerušena. Firma Cream, která ji vlastní, teď spolu se známými architekty a umělci řeší, jak zachovat...

25. srpna 2026  13:54,  aktualizováno  16:36

Kurýr vymyslel trik, jak se zadarmo luxusně oblékat. Podvod s balíky odhalila váha

Zbytky zásilek, které kurýr vracel jako nevyzvednuté.

Policisté ze zlínské hospodářské kriminálky vyšetřují kuriózní případ svérázného nakupování. Kurýr zásilkové společnosti si objednával balíky s luxusní módou, vykrádal je a pak poloprázdné vracel...

25. srpna 2026  16:22

Uherské Hradiště plánuje proměnu centrálního Masarykova náměstí

Navržená podoba Masarykova náměstí v Uherském Hradišti (duben 2024)

Masarykovo náměstí, o kterém se mluví jako o srdci Uherského Hradiště, čeká v následujících letech rekonstrukce. Architektonická kancelář ofschem architekti nedávno představila veřejnosti...

25. srpna 2026  12:48

Zlínský kraj chce mít výzkumnou instituci. Podpoří ji ročně 20 miliony

V laboratořích Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati testují nové...

Každý rok až 21 milionů korun. Takovou částku by mohl Zlínský kraj investovat od příštího roku do vědy a výzkumu prostřednictvím nové Veřejné výzkumné instituce (VVI). Záměr jejího vzniku schválili...

25. srpna 2026  9:09

Zlín zvažoval prodej házenkářské extraligy, opět začne s novým koučem

Momentka z přípravného utkání Zlína proti Fokuoce

Stejně jako loni vstoupí do extraligové sezony domácím zápasem se spřáteleným Brnem. Moc ale nechybělo, aby házenkáři Zlína po pouhém roce z ekonomických důvodů nejvyšší soutěž opustili.

25. srpna 2026  8:23

Po demolici torza musí zmizet 140 tisíc tun suti. Řeší se, co s nebezpečným odpadem

Premium
Ve Zlíně pokračuje bourání torza vyhořelé budovy 34. Co bude s hromadami sutin,...

Do konce prázdnin má být celá ohořelá budova v baťovském areálu zbouraná. Na místě se už teď kupí obrovské, několik metrů vysoké hromady suti. Odhadovaných 140 tisíc tun materiálu musí z místa zmizet...

24. srpna 2026

Dnešní doba mi připomíná konec 30. let, to mě děsí, říká vnučka baťovce Čipery

Premium
Vnučka Dominika Čipery, blízkého spolupracovníka Tomáše Bati, pozdějšího...

Michelle Čiperová o Zlíně slyšela vyprávět, když byla dítě. Bylo to skoro jako pohádka. Úspěšné město plné síly a energie, kde podnikání nestálo jen na vydělávání peněz, ale i na odpovědnosti k...

24. srpna 2026

Chodec zemřel po střetu s autem, k účasti na nehodě se přihlásil starosta Luhačovic

Starosta Luhačovic Marian Ležák (únor 2025)

Senior zemřel po střetu s osobním automobilem na přechodu pro chodce v Luhačovicích na Zlínsku. Neštěstí se stalo v sobotu odpoledne. K účasti na nehodě se přihlásil starosta města Marian Ležák....

24. srpna 2026  14:32

Spojem jezdí přes hranici jen tři pasažéři, přesto kraj dopravu hájí. A vyjede další linka

Vsetín vybudoval za vlakovým nádražím v lokalitě Na Lapači nové komunikace,...

Regionální vlaky z Horní Lidče do slovenského Púchova začaly jezdit před koncem roku 2024. Zlínský a Trenčínský kraj chtěly zlepšit přeshraniční veřejnou dopravu. Kvůli výluce na trati nahradily od...

24. srpna 2026  9:03,  aktualizováno  12:40

Vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně mají nahrubo zbourat do konce týdne

Obří plachta s podobiznou Bati skončila pod padajícími sutinami budovy ve...

Do konce tohoto týdne by mohla být nahrubo zbourána zbylá část vyhořelé výškové budovy ve Zlíně. Práce postupují podle plánu, řekl v pondělí ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel...

24. srpna 2026  11:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Staronový vítěz spořádal 193 knedlíků. Soutěž se konala při festivalu Trnkobraní

Hulínská firma HaKne připravuje knedlíky pro tradiční soutěž jedlíků na...

Soutěž v pojídání švestkových knedlíků, které je spojené s vizovickým hudebním festivalem Trnkobraní, začíná být poněkud fádní. Alespoň pokud jde o jejího vítěze. Letos se jím totiž už posedmé v řadě...

23. srpna 2026  17:46

Lituji fanoušky, půlka hráčů na ligu nemá, říká Červenka po další zlínské mizérii

Smutná lavička fotbalistů Zlína s trenérem Bronislavem Červenkou (vpravo) po...

Když trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka hodnotil předchozí domácí porážku 0:2 od Bohemians, mluvil tiše. Po dalším žalostném vystoupení jeho celku na vlastním stadionu, kde prohrál s...

23. srpna 2026  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.