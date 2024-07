Unikátní přehlídka letecké módy. V Kunovicích ukázali šaty letušek a pilotů

Akce byla poctou 100. výročí Českých aerolinií (ČSA), které si tato společnost připomněla na podzim loňského roku. „Šlo o naprosto výjimečnou akci, která se jen těžko bude opakovat,“ zdůraznil šéf muzea Martin Hrabec.

„Kolekce oblečení je unikátní. Některé kousky se po ní vrací soukromým majitelům, v některých případech i do zahraničí,“ zmínil.

Akce se konala na venkovní ploše nasvíceného muzea plného letadel po setmění. Na přehlídkové molo vstupovaly modelky a modelové po schůdcích z někdejšího slavného vládního letounu Tupolev TU-154M, kterým se v roce 1998 vrátili zlatí čeští hokejisté z olympiády v japonském Naganu.

Tentokrát se však návštěvníci dozvěděli ještě o vzdálenější historii. Nejstarší letuškovská uniforma byla z roku 1937. „To je rok, kdy byla na palubě první česká stevardka, do té doby u nás letušky nelétaly,“ přiblížil Hrabec.

Na přehlídce se zásadní měrou podíleli Jiřina Kopecká Borková a známý letecký podcaster Rostislav Kopecký. Těm na téma letecké módy před nedávnem vyšla kniha.

„Připravovali jsme ji asi pět let. Dali jsme dohromady bývalé kolegy, podařilo se nám nejen nashromáždit krásné kousky oblečení, ale také se dostat k úžasným příběhům,“ popsala Kopecká Borková, která dříve sama pracovala jako letuška u ČSA.

Podle ní bylo střádání uniforem pracné i z toho důvodu, že si letecký personál po konci služby běžně své oblečení neponechává. „Občas měl někdo doma halenku, někdo zase sukni. Dávali jsme to dohromady po kouscích a zařazovali do historických souvislostí,“ popsala.

Trendy sledovali návrháři i za socialismu

Do celé akce se zapojila asi stovka lidí, kteří mají k tématu vztah. V oblečení se pro knihu fotili přímo bývalí pracovníci aerolinek nebo jejich příbuzní. Zatímco uniforma první české letušky je replika, nejstarší oděv z padesátých let má za sebou zajímavý příběh.

„Předváděla jej vnučka stevardky, která se v ní na přelomu 50. a 60. let seznámila se svým manželem, navigátorem Tupolevu Tu-104A a započala tak leteckou historii pro následující generace své rodiny,“ vyzdvihla Kopecká Borková.

Lidé mohli při přehlídce vidět, jak se jednotlivé módní styly na palubě českých letounů v průběhu let měnily. Střídaly se střihy, ale i barvy. „I za socialismu zdejší návrháři dokázali sledovat světové módní trendy. Měli možnost cestovat a vidět, co se nosí ve světě. Jen u nás nebyly dostupné všechny materiály a tak si museli poradit s tím, co bylo k dispozici,“ připomněla autorka knihy, která by část získaných leteckých oděvů v budoucnu ráda vystavila.

„Oslovili jsme některá muzea, ale bez odezvy. Ráda bych ještě oslovila další, myslím, že jde o výjimečnou věc, která by si expozici zasloužila. Jde o unikátní dobové oblečení, které nyní máme doma v krabicích,“ dodala.

O leteckou módu se zajímají i přímo v kunovickém muzeu. Také tady se podařilo získat nevšední kousky, které by v budoucnu chtěli vystavit. „Jsme tu nadšenci a sbíráme prakticky všechno, co se letectví týká. Předměty i oblečení získáváme od našich členů, jejich příbuzných, ale i přes internet. Nejde ale o artikl, s nímž by se nějak významně obchodovalo,“ nastínil Hrabec.

Sám byl rád, že akce mohla poctít kulaté jubileum ČSA, protože samy aerolinky žádnou větší veřejnou oslavu nepořádaly. „I když v současné době není situace v ČSA ideální, pořád nesmíme zapomínat, že patří mezi pět nejstarších leteckých společností na světě a je jednou z mála takových společností, která se stovky dožila,“ doplnil ředitel muzea.