Koncerty ve Zlínském kraji se rychle vyprodávají, vyšší cena lístků nevadí

Před Vánocemi dali do prodeje vstupenky na turné proslulých japonských bubeníků Yamato a zájem byl obrovský. „Tak dobrý start a čísla prodejů jsme snad nikdy neměli,“ pochvaloval si Jiří Daron, ředitel hudební Agentury Pragokoncert.

„A nejde jen o Yamato. Máme celou sérii koncertů, které jsou vyprodané či těsně před vyprodáním. Láká i česká klasika, například o turné Citronu s Metalindou je velký zájem. Je vidět, že lidé za kulturou pořád chodí, je to pro ně součást jejich životního stylu,“ dodal.

Podobně dobře jsou na tom i jinde. V Kongresovém centru ve Zlíně mají vyprodaný koncert Leoše Mareše, v klubu Masters of Rock Café už nejde sehnat lístky na metalové Battle Beast, v Kroměříži ihned zmizely vstupenky na dva koncerty Jaromíra Nohavici. Zlínská filharmonie pořádala v lednu dva koncerty vokální formace 4 Tenoři, pokaždé bylo vyprodáno i s přístavky. A takto by šlo pokračovat.

„Na vánočních koncertech jsme měli natřískáno a i teď hrajeme pro plné sály,“ popsal Zdeněk Hrachový, zpěvák a kapelník vizovické skupiny Fleret. „Lidé chodí ve velkém a to je dobře. Potřebují se odreagovat od toho, co se děje u nás i ve světě. Vidím to sám na sobě, pořád jezdím na spoustu koncertů jiných kapel. Je hloupost šetřit na kultuře, to radši oželím večeři v restauraci nebo si dám o pivo méně.“

Návrat do časů před pandemií

Kulturní akce se tak vracejí na předcovidová čísla. Městské divadlo Zlín mělo loni o deset tisíc diváků více než rok předtím, což je nárůst o jedenáct procent.

„Počet předplatitelů nám oproti minulé sezoně neklesl. V tuto chvíli jich máme sice o něco méně - 6 080, minulou sezonu jich bylo 6 165, ale pořád ještě se prodává kuponové předplatné, takže je pravděpodobné, že bychom se někam na 6 200 předplatitelů dostat mohli,“ uvedla ředitelka divadla Irena Pelková.

U řady diváků se ale po koronavirové pandemii změnily návyky. Pro mnohé z nich sice není problém zaplatit třeba 500 korun za divadelní muzikál, často se však rozhodují až na poslední chvíli.

„Všímáme si, že si kupují vstupenky na poslední chvíli, a my tak předem často těžko odhadujeme návštěvnost,“ řekl herec a mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník. „Je to trochu paradoxní, protože s předplatným by ušetřili až čtyřicet procent ceny, ale hlavní je, že vůbec přijdou.“

Mezi nejatraktivnější tituly v Uherském Hradišti patří muzikál Jesus Christ Superstar, komedie Dva úplně nazí muži či Úča musí pryč, která už má přes 130 repríz. „Teď jsme se opět trefili do vkusu publika novinkou Zamilovaný velvyslanec. Měla vyprodanou premiéru a dobře se prodávají i další reprízy,“ doplnil Kubáník.

Lístky na festivaly rychle mizí

I ve Zlíně táhnou hlavně lehčí kusy. „Tradičně je u nás největší zájem o muzikály Donaha! a Ženy na pokraji nervového zhroucení a komedie Scapino, Dámský krejčí, Splašené nůžky. Lidé ale chtějí vidět i ‚náročnější‘ tituly a novinky letošní sezony, jako jsou třeba inscenace Špína a Kytice,“ sdělila Pelková.

Slušná čísla hlásí rovněž letní festivaly. Vizovický Masters of Rock, který přiveze Judas Priest či Bruce Dickinsona, se podle Darona prodává lépe než před rokem. A lidé si hojně kupují také nově přidané VIP vstupenky. Podobně je na tom Holešovská Regata, jež nabídne Monkey Business nebo Davida Kollera.

„S velkou pokorou vnímám, že vstupenky i festivalové permanentky na Regatu se prodávají dobře. Také prosincové akce jsme měli všechny vyprodané,“ řekl Michal Žáček, šéf Agentury Velryba.

Zájem je přitom nejen o klasické koncerty či divadelní hry, ale i specifické akce jako například koncertní večery ve zlínské Galerii Desítka spojené s tříchodovým degustačním menu. Na podzim se takto ve Zlíně představil Vojtěch Dyk a bylo vyprodáno, v dubnu přijede Petr Janda.

„Zazpívá své hity v akustické verzi za doprovodu klávesisty Pavla Březiny. Není to klasický koncert, ale spíše komorní setkání pro lidi, kteří nemají problém dát několik tisíc korun za vstupenku na takový společenský večer,“ popsal Žáček. „Na oplátku mají svého oblíbeného muzikanta skoro jako v obýváku a dopřejí si zážitkovou gastronomii.“

Ceny vstupenek jdou nahoru

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů hlásí průměrnou návštěvnost přes 700 posluchačů, kapacita sálu je přitom 760 míst. Předplatitelů má kolem 1 700.

„Podzim se vydařil nad očekávání dobře,“ pochvaloval si ředitel Josef Němý. „Klíčové pro nás budou květen a červen, kdy se zase prodává předplatné. Ale cítíme, že návštěvníci nás drží.“

Pro kulturní instituce znamenají vysoké návštěvy také zisk z prodaných vstupenek, a tím pádem větší ekonomickou soběstačnost. Filharmonie díky tomu měla loni i na odměny pro hráče.

„Náklady však stoupají ve všech oblastech a honoráře umělců rostou. Navíc se jejich zdanění nově přesouvá na 21 procent, což je další finanční zátěž,“ přiznal Němý.

I proto se zvyšují ceny vstupenek. „Nahoru šly o deset až dvacet procent,“ odhadl Pavel Sedláček, ředitel Domu kultury v Kroměříži.

„Návštěvníci to respektují, pořád jde o snesitelné částky. Nevíme ale, kde je hranice zlomu, kdy se zdražování projeví na nižším zájmu publika. Všichni věříme, že kultura tady má silné zázemí a tradici a lidé se jí nebudou chtít vzdávat.“