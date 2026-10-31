Krátce po rozednění se ke Kudlovské přehradě začali sjíždět rybáři. Nádrž byla téměř prázdná, protože se celý týden vypouštěla, a tak mohl začít výlov.
„Postihla nás nejhorší možná varianta, protože uprostřed zůstala louže. Máme plovoucí čerpadla, která nenasávají bahno. Takže nejdříve vodu odčerpáme a pak vybereme ryby,“ plánoval hospodář zlínské pobočky Moravského rybářského svazu Vojtěch Bašátek.
Vzhledem k tomu, že je v přehradě přes pět metrů bahna a lidé by se v něm bořili až po bradu, zvolili rybáři netradiční metodu. Ryby z loděk nabírali podběráky do vaniček, které si předávali a následně z nich úlovky vyklápěli do kádí poblíž hráze. Ulovené ryby pak třikrát proplachovali, aby je zbavili bahna, zejména ze žaber. Bílé ryby vozili do Dřevnice, zbytek pak do rybníka v Březůvkách.
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Poklidnou práci rybářů na hrázi plné diváků však přerušil nečekaný nález. Hlavní pyrotechnik Martin Šťastný objevil nedaleko břehu munici a vzápětí zakřičel: „Běžte z hráze všichni pryč! Máme nález.“ U výlovu totiž musí být pyrotechnik. Wehrmacht měl v nádrži kdysi lovit ryby pomocí granátů a v okolí se navíc odehrávaly osvobozenecké boje.
„Šlo o 88milimetrovou dělostřeleckou minu bez stabilizátoru a zapalovače, takže byla manipulovatelná. Byla přenesena na dočasné úložiště, kde si ji vyzvedne pyrotechnická služba policie,“ přiblížil Šťastný.
Mina ležela asi dva a půl metru od břehu, právě v místě, kde chtěli mít rybáři další přístup do přehrady. Pyrotechnik dodal, že při průzkumu narazil také na nejrůznější předměty, například stoličky, plechovky či háky, mezi nimiž se munice ukrývala.
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Zatímco výlov pokračoval a rybáři vytáhli například dopravní značku zákazu vjezdu celou pokrytou bahnem nebo polovinu pneumatiky, v kádích se postupně nahromadilo přes dva metráky ryb. Mezi úlovky převažovaly plotice, cejni, kapři, štiky a candáti. Ryb bylo méně, protože se do přehrady v posledních dvou letech kvůli plánovanému vypouštění žádné nevysazovaly. Zklamáním bylo, že se neukázal legendární velký sumec, který mohl včas odplout do Dřevnice.
Samotná akce sice dopadla dobře, rybáři ale nebyli úplně spokojení. Přehrada se totiž při té příležitosti rovnou nevyčistila. Město má sice v plánu nádrž odbahnit, na náklady odhadované až na 30 milionů korun však zatím nemá peníze.
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Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze
Opravu bezpečnostního přelivu, kvůli které se voda vypustila, zajišťuje Povodí Moravy a stavební práce začnou na jaře. Přehrada tak zůstane prázdná až do července. To může v létě přinést zápach a vytvořit podmínky pro líhniště komárů. Poté by se měla nádrž znovu napustit a rybáři do ní vrátí ryby. O budoucím odbahnění chtějí ještě jednat s novým vedením města, které vzejde z podzimních voleb.