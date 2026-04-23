Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Jana Fuksová
  16:23
Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou virtuální trasu. Ta spojuje nejseverněji položené vinařské obce na Slovácku.

„Jednou jsme se ztratily. Nějak nám nefungovala GPS navigace,“ přiznaly Vladimíra a Šárka z Uherského Brodu, které při slavnostním otevření stezky dorazily do vinařské uličky v Kudlovicích, přes niž trasa vede.

„Když jsme se ocitly mimo hlavní skupinu cyklistů, tak jsme špatně odbočily. Možná s tím neumíme zacházet tak dobře jako mladší generace, pro nás by asi byly lepší značky. Ale nakonec jsme to zvládly,“ smály se.

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. (duben 2026)
Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. (duben 2026)
Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. (duben 2026)
Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. Vinař Milan Chrástek. (duben 2026)
Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. (duben 2026)
Nová stezka začíná a končí ve Spytihněvi, odkud vede do Napajedel, Kudlovic, Pohořelic, Traplic, Jalubí, Huštěnovic a Babic. Je středně obtížná, měří 43,5 kilometru, povrch je na ní převážně zpevněný a převýšení dosahuje 589 metrů. Organizátoři doporučují gravely, treková kola, horská kola a elektrokola.

Vinařské stezky vznikaly partyzánsky, vinaři byli proti. Dnes na nich staví

„Je první virtuální trasou v síti Moravských vinařských stezek. Náklady na údržbu tak budou minimální a technologie nám umožní kdykoliv aktualizovat informace pro návštěvníky s chytrým mobilem nebo sledovat návštěvnost stezky,“ uvedl manažer Moravských vinařských stezek Radek Durna ze společnosti Tooristika.

Cyklisté díky nově zařazené trase poznají nejsevernější část Slovácké vinařské podoblasti. Čeká je výhled na kopce Chřibů i Bílých Karpat, hrad Buchlov či kapli svaté Barbory.

„Některé části jsou vyloženě za odměnu, ale některé spíš za trest. Jel jsem na normálním kole a jsem rád, že jsem ty kopečky zvládl, nevěděl jsem dopředu, do čeho jdu,“ líčil Marek ze Zlína.

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku. (duben 2026)

I cyklisté, kteří tento region znají, byli překvapení, jak byla trasa kopcovitá. I přes místy namáhavé úseky si ale oochvalovali hlavně krásné výhledy do krajiny.

„Přestože trasa vede nejsevernějšími obcemi Slovácka, které nejsou typické velkými a rozsáhlými vinohrady, ale naopak vinohrádky menšími, spíše rodinnými, je jednoznačné, že tradice vinařství je zde stále živá,“ poukázal uherskohradišťský starosta a předseda správní rady Region Slovácko Stanislav Blaha.

Mezi typické odrůdy této oblasti patří Rulandské bílé, Veltlínské zelené či Müller Thurgau. A právě Kudlovická vinařská stezka chce vína této části Slovácka co nejvíce přiblížit veřejnosti.

Poslední vinohrad v Halenkovicích

Trasa vede například do Pohořelic, které mají za sebou nejen historii pěstování révy vinné, ale také živé vinařství. Drobní pěstitelé jsou také v napajedelské části Radovany.

Cyklisté projedou kolem posledního zachovaného vinohradu v Halenkovicích a odtud pokračují ke zmíněným vinným sklepům v Hubáčkově ulici v Kudlovicích. Vinohrady nechybějí ani v Traplicích a Jalubí.

Na největší koncentraci vinařů narazí výletníci právě v Kudlovicích, kde mají přes dvacet pěstitelů, kteří obhospodařují tři hektary vinic.

Vinaři jsou v Kudlovicích už přes půl tisíciletí, zachránili tam rulandu

„Náš děda začal vinařit v roce 1976, kdy jsme měli první vinohrad. Teď mám asi 1 100 hlav. Dá to dost práce, ale beru to jako koníček a zábavu,“ prozradil jeden z vinařů Michal Chrástek.

Místní vinaři pořádají už několik desetiletí vinařskou výstavu, postavili uličku sedmnácti unikátních sklepů a pečují o raritní vinný lis z 18. století.

Kudlovické vinné sklepy se opět otevřou už o tomto víkendu. V sobotu se totiž uskuteční tradiční akce Na kole vinohrady, kdy si cyklisté mohou vybrat trasu podle potřebné obtížnosti nebo oblíbených vinařů. Na trase bude třicet vinařských zastávek.

Nový areál skanzenu ukáže tvrdý život v horách, hotový bude do konce roku

Kurlok, roubený domek, v němž pobývali pastevci v horách, je jednou ze staveb v...

Dovedete si představit, jak se žilo na valašských horách, než tam dorazila moderní doba a turisté? Tvrdý život pasekářů z beskydských salaší přiblíží nový areál Kolibiska, který buduje Valašské...

Kraj se dohodl s ochránci na koridoru pro zvěř u dálničního přivaděče do Zlína

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)

Příprava dálničního přivaděče z Fryštáku do Zlína může pokračovat. Pozastavila se kvůli připomínkám ochránců přírody. Sporný bod se ale podařilo vyřešit. Zlínský kraj se dohodl s ochránci přírody na...

Bez nové haly nemá zlínský hokej budoucnost, varuje klub. Peníze města nestačí

Premium
Plánovaná podoba zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně

Sezona na ledě jim skončila v úterý a až fanoušci hokejistů Zlína v září vyrazí na utkání nové sezony, čeká je opět „jen“ první liga, kterou Berani hrají už čtyři roky. A dál se bude hrát na zimním...

Žena si chtěla zkrátit cestu přes čtyřproudovou silnici. Smetlo ji auto

Žena vběhla dodávce přímo pod kola

Mladá žena vběhla v pondělí odpoledne na čtyřproudou silnici v centru Zlína, přestože měla podle policie poblíž přechod i podchod. Řidič přijíždějící zprava ji kvůli koloně vozidel nemohl včas...

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

Inspekce stopla vypouštění rybníku, chrání vzácné obojživelníky. Žabinec, říká Čunek

Premium
Sotva vypouštění vody z rybníčku v Panské zahradě ve Vsetíně začalo, muselo se...

Vsetínem hýbe kauza vypouštění vody z rybníčku v Panské zahradě, největším parku v centru města. Je zanesený bahnem, a proto jej město chtělo nechat vyčistit. Sotva ale technické služby s...

23. dubna 2026

Spolky dál napadají dokončení dálnice D49. Odvolaly se i proti novému povolení

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Děti Země a spolek Egeria podaly odvolání proti novému stavebnímu povolení pro 11 objektů na dobudovávané části dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Povolení před nedávnem...

23. dubna 2026  9:58

Zlín vyhrál první ligu, má právo vyzvat Hradec Králové v baráži o Maxa NBL

Zlínští basketbalisté oslavují triumf v první lize.

Zlínští basketbalisté vyhráli první ligu a získali právo vyzvat nejslabší tým NBL Gapa Hradec Králové v baráži o účast mezi elitou. Ve finálové sérii druhé nejvyšší soutěže porazil Fastav Zlín 2:1 na...

22. dubna 2026  21:32

Karvinští házenkáři jsou znovu ve finále, v pátém duelu přehráli Zubří

Karvinská radost po vítězném finále

Házenkáři mistrovské Karviné porazili v rozhodujícím pátém semifinálovém duelu Zubří 34:31 a v osmé sezoně za sebou si zahrají o extraligový titul. Opět se o něj utkají s Plzní, kterou v minulých...

22. dubna 2026  20:28

Nízkotučný trend není vždy správně. Barva prozradí o mléku hodně, líčí vědkyně

Premium
Vědkyně Zuzana Míšková z Ústavu technologie a chemie potravin Fakulty...

„Je fascinující, jak je mléko dokonale ‚navržené‘ přírodou. Je to kompletní potrava pro mládě, obsahuje všechny živiny potřebné pro jeho vývoj a růst, ale také ochranné látky ve formě protilátek,...

22. dubna 2026

„Člověk to umyje a pořád smrdí!“ Za vylitou močůvku proplatí družstvo lidem myčku

Premium
Zemědělský stroj měl závadu a při průjezdu obcí Nivnice rozlil na silnici...

Nepříjemnou situaci řešili ve středu dopoledne obyvatelé obce Nivnice na Uherskohradišťsku. Při projíždění zemědělské techniky obcí začala ze stroje kvůli technické závadě vytékat močůvka. Řada...

22. dubna 2026  14:13

Praha je úplně odlišný svět, z republiky vysává elity, říká lídr zlínských lidovců

Premium
Parlamentní bitva o korespondenční volbu pokračuje. Sněmovna jedná o návrhu,...

Čtyři roky seděl ve Sněmovně a byl předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL, loni na podzim už však nekandidoval. Aleš Dufek ale s politikou nekončí. Bude lídrem lidovců v podzimních komunálních volbách...

22. dubna 2026

Zlínský kraj vypisuje obří soutěž na ekologické vlaky, vyjedou za tři roky

Vsetín vybudoval za vlakovým nádražím v lokalitě Na Lapači nové komunikace,...

Dosud kraj soutěžil regionální vlakový provoz podle oblastí, naposledy jich bylo pět. Čtyři pokrývaly České dráhy, jednu Arriva. Letos to dělá poprvé jinak. Rozdělil region jen na dvě části, ne však...

22. dubna 2026  9:05

Reklama na házenou. Semifinále extraligy vygraduje pátým zápasem Zubří v Karviné

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou...

Bude mít finále extraligy házenkářů poosmé v řadě stejné obsazení, nebo se v něm poprvé v historii střetnou Zubří s Plzní? Soupeře Západočechů určí až závěrečný pátý zápas ve středu v Karviné. „To je...

21. dubna 2026  19:31

Advantage Consulting, s.r.o.
MECHANIK ELEKTRO VE VÝROBĚ (MZDA KOLEM 35.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 32 000 - 36 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nůž měl připravený předem. Soud zpřísnil trest Ukrajinci, který pobodal svého krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja si dnes vyslechl přísnější trest za loňské napadení v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Místo deseti let, které mu uložil krajský soud ve Zlíně, stráví ve...

21. dubna 2026  14:45

Ve Zlíně funguje základní škola bez tříd a lavic, místo učitelů jsou tu průvodci

Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích....

Dosud sídlila v prostorách školy Mostní ve čtvrti Letná, kde ale měla nájemní smlouvu vždy na rok. Zlínská ScioŠkola teď našla nový domov v budově Přerovanky na Jižních Svazích, kde dříve byly...

21. dubna 2026  12:16

