Komunistům došli kádři. Volby ve Zlíně vynechají, v Hradišti se spojí s SPD

„Než jít do předem prohraného boje, tak to raději do něho nepůjdeme vůbec,“ zmínila předsedkyně zlínských komunistů Dagmar Butnikošarovská. Podle ní se uvažovalo o tom, že by strana vytvořila společnou kandidátku se sociálními demokraty a bezpartijními. Nakonec se s ohledem na současnou společenskou i mezinárodní politickou situaci, tedy také válku na Ukrajině, rozhodla volby vypustit.

„Zlín je specifický v tom, že je hodně pravicový. Věřím ale, že za čtyři roky tady kandidátku postavíme,“ říká Butnikošarovská.

Krajský tajemník sociální demokracie Tomáš Šenkeřík ale popřel, že by ČSSD měla o společnou kandidaturu s KSČM ve Zlíně zájem. „Nic takového se nepřipravovalo,“ sdělil Šenkeřík ČTK.

Podle Buntikošarovské se jednalo jen o úvahy, z nichž sociální demokracie vycouvala. Šance na úspěch v okresních městech vidí jako reálnější. Ostatně komunisté jsou na rozdíl od Zlína v zastupitelstvech ve Vsetíně, Kroměříži i v Uherském Hradišti. V prvních dvou městech půjdou do podzimních komunálních voleb samostatně, v Hradišti společně s SPD. Ve všech třech městech by rádi minimálně obhájili výsledky z posledních voleb.

Na výběr bylo málo mladých

„Ve Zlíně jsme to i vzhledem k věkovému průměru zhodnotili tak, že by nebylo příliš vhodné jít do voleb. Je to smutné, ale taková je realita. Nestavíme kandidátky za každou cenu,“ nastínil krajský předseda KSČM Roman Ramach. „Mladších členů tam máme do deseti, což vzhledem k velikosti zastupitelstva (41 členů – pozn. red.) nestačí. Trend se ale lepší, mladých lidí přibývá,“ zmínil.

„Samozřejmě že bychom měli starší kandidáty, ale ve Zlíně nežijí jen mladí lidé,“ poznamenala Butnikošarovská. Strana má v kraji zhruba 800 členů, což je výrazně méně než před několika lety (ještě v roce 2018 to bylo přes 1 800), ovšem letos do ní vstoupilo 75 nových, hlavně mladých lidí do 30 let věku. Přibližně 60 starších ale tento rok už zemřelo.

Podle Ramacha můžou lidi do levicové strany přitahovat zvyšující se ceny energií, pohonných hmot i potravin, a s tím spojená životní nejistota. Komunisté v kraji se snaží zaujmout také tím, že pořádají bezplatné tábory pro děti z chudších rodin nebo nabízejí své prostory zdarma k využití zájmovým kroužkům.

„Nespějeme k zániku, a to ani ve Zlíně, i když tam to jde hůře, protože je to město podnikatelů a je spíše pravicově orientované,“ řekl Ramach. Ve Vsetíně podle něho bylo naopak více zájemců, než kolik se jich na kandidátku KSČM mohlo dostat.

Většina komunistů budoucnost strany nevidí černě, i když někteří z nich mluví o nejistotě. Záležet bude podle nich na mládí.

„Ve straně nastává generační obměna, nastupuje mladá generace. Možná ale bude chvíli trvat, než na sebe naváže další lidi,“ uvažuje krajský místopředseda a bývalý krajský šéf KSČM Pavel Kroča. „Nebojím se budoucnosti a nemyslím si, že bychom přestali stavět kandidátky. Pořád ale máme více členů starších než mladších,“ dodal.