Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Druhá etapa se zaměří na interiér budovy, která byla zprovozněna v roce 1986.
„Bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory v podobě šaten, sprch, společných prostor pro návštěvníky,“ řekl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).
Stavbaři vymění obklady, podlahy i rozvody. Počítá se i s novou restaurací a terasami pro diváky. „Postupujeme tak, aby během příštího roku bylo vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce,“ naznačil Opatrný. Po dobu prací bude bazén zavřený. Zatím není jasné, jak dlouho stavba potrvá.
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Město vybralo projektanta na interiér bazénu podruhé. S prací předchozí společnosti nebyli zástupci radnice spokojeni a vypověděli jí smlouvu. Přestavbu vnitřních prostor to oddálilo.
Původně měl být projekt odevzdán již v listopadu minulého roku. Vypovězení smlouvy a výběr jiného projektanta ovlivnilo termín realizace této investice, kterou vedení města původně plánovalo zahájit letos v létě. Místo toho na bazénu alespoň mohly realizovat své plavecké kurzy kroměřížské školy.
Město loni dokončilo proměnu předprostoru bazénu za zhruba 6,6 milionu korun. Došlo k předláždění, úpravě parkovacích ploch i zeleně. Vybudována byla nová reprezentativní zpevněná plocha. Dlážděná plocha byla doplněna propojovacími chodníky, které nahradily již nevyhovující asfaltové chodníky.
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Projekt zahrnoval i doplnění veřejného osvětlení a umístění mobiliáře, jako jsou lavičky, koše a stojan na kola. Vysazeno bylo deset stromů a také keře, výsadby do zvýšeného záhonu.
Ještě dříve v letech 2024 a 2025 stavbaři pracovali na rekonstrukci vnější části krytého bazénu za 85 milionů korun. Proběhla rekonstrukce střechy, zateplení budovy, výměna veškerých oken i dveří, obnovení slunících teras, instalace nových jednotek vzduchotechniky, vybudování nových vstupních prostor a instalace fotovoltaické elektrárny na střeše. Díky tomu je provoz bazénu energeticky výrazně úspornější.