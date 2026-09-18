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Projekt opravy bazénu připraví jiná firma, původně vybraná to nezvládla

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  12:57
Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná...

Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná firma to nezvládla. (září 2026) | foto: vizualizace město Kroměříž

Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná...
Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná...
Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná...
Bazén v Kroměříži a jeho zázemí opraví zlínský Centroprojekt, dříve vybraná...
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Kroměřížští radní opakovali výběrové řízení a napodruhé našli projektanta pro připravovanou přestavbu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu v Obvodové ulici. Práce zajistí společnost Centroprojekt Group ze Zlína.

Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Druhá etapa se zaměří na interiér budovy, která byla zprovozněna v roce 1986.

„Bazén bude mít nové wellness prvky, nový saunový svět, rekonstruované veškeré vnitřní prostory v podobě šaten, sprch, společných prostor pro návštěvníky,“ řekl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).

Stavbaři vymění obklady, podlahy i rozvody. Počítá se i s novou restaurací a terasami pro diváky. „Postupujeme tak, aby během příštího roku bylo vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce,“ naznačil Opatrný. Po dobu prací bude bazén zavřený. Zatím není jasné, jak dlouho stavba potrvá.

Kroměříž hledá nového projektanta, rekonstrukce bazénu má začít příští rok

Město vybralo projektanta na interiér bazénu podruhé. S prací předchozí společnosti nebyli zástupci radnice spokojeni a vypověděli jí smlouvu. Přestavbu vnitřních prostor to oddálilo.

Původně měl být projekt odevzdán již v listopadu minulého roku. Vypovězení smlouvy a výběr jiného projektanta ovlivnilo termín realizace této investice, kterou vedení města původně plánovalo zahájit letos v létě. Místo toho na bazénu alespoň mohly realizovat své plavecké kurzy kroměřížské školy.

Město loni dokončilo proměnu předprostoru bazénu za zhruba 6,6 milionu korun. Došlo k předláždění, úpravě parkovacích ploch i zeleně. Vybudována byla nová reprezentativní zpevněná plocha. Dlážděná plocha byla doplněna propojovacími chodníky, které nahradily již nevyhovující asfaltové chodníky.

Kroměříž otevře krytý bazén až v květnu. Stavbaři musejí odstranit azbest

Projekt zahrnoval i doplnění veřejného osvětlení a umístění mobiliáře, jako jsou lavičky, koše a stojan na kola. Vysazeno bylo deset stromů a také keře, výsadby do zvýšeného záhonu.

Ještě dříve v letech 2024 a 2025 stavbaři pracovali na rekonstrukci vnější části krytého bazénu za 85 milionů korun. Proběhla rekonstrukce střechy, zateplení budovy, výměna veškerých oken i dveří, obnovení slunících teras, instalace nových jednotek vzduchotechniky, vybudování nových vstupních prostor a instalace fotovoltaické elektrárny na střeše. Díky tomu je provoz bazénu energeticky výrazně úspornější.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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