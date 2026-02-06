Arcibiskup Nuzík požehnal novým vínům. Při bohoslužbách se promění v krev Kristovu

  18:35
Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík v pátek požehnal novým vínům, která budou sloužit při bohoslužbách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V Česku jsou přitom jen čtyři vinařství, která mohou mešní víno vyrábět. Největší z nich jsou arcibiskupské sklepy v Kroměříži.

„Žehnání spojené s ochutnávkou je příležitostí, kdy se mohou vína tohoto ročníku poprvé společně ochutnat,“ uvedl arcibiskup Nuzík.

„Při liturgii se víno stane posvátným nápojem, který se během bohoslužby díky moci, kterou má skrze zasvěcení, promění v krev Kristovu. Je to nápoj velice ušlechtilý, protože si ho zvolil Ježíš Kristus, aby v něm projevil svou přítomnost,“ vysvětil.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík požehnal novým vínům, která budou sloužit při bohoslužbách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. (únor 2026)
Arcibiskupské sklepy v Kroměříži. (únor 2026)
Arcibiskupské sklepy v Kroměříži. (únor 2026)
Unikátní podzemní prostory pro výrobu a uskladnění vína vznikly už v roce 1266.
Arcibiskupské sklepy v Kroměříži získaly právo vyrábět mešní víno v roce 1347 od krále Karla IV.
Mešní víno je čistě přírodní, neobsahuje žádné chemické přísady, aromatické látky či barviva. Také je zakázáno přislazovat vylisovaný mošt před zkvašením, stejně jako pak samotné víno. Proto musí mít použité hrozny vysokou cukernatost.

Celý proces je církví pečlivě kontrolovaný. Na výrobu mešního vína – od sklizně až po produkt v láhvi – dohlíží takzvaný „liturgický dozor“. To je člověk jmenovaný zvláštní listinou České biskupské konference.

Na Velehradě budou k ochutnání mešní a košer vína z celého světa

„Liturgický dozor vykonává páter Milan Palkovič. Kontroluje stav vinice, kvalitu hroznů při sklizni, ale i obhospodařování vinic jako takové,“ přiblížil sklepmistr a enolog arcibiskupství Tomáš Kotal. „Jezdí také pravidelně kontrolovat výrobu vína, jestli tam něco nepřidáváme, protože mešní víno musí být samozřejmě přírodního charakteru.“

Víno zraje na Velehradě i v Hluku

Arcibiskupství disponuje dvanácti hektary vlastních vinic. Šest hektarů obhospodařuje na Velehradě, kousek nad bazilikou, a dalších šest hektarů v trati Husí Hora v Hluku. „Pod touto vinicí je zároveň zpracování hroznů, v Kroměříži víno pouze zraje,“ vysvětlil Kotal.

Poslední sklizeň z vlastních vinic byla kolem šedesáti tun. Tyto hrozny ovšem nestačí, takže kroměřížské sklepy spolupracují se smluvními partnery, kteří dodávají hrozny splňující kritéria pro liturgické účely.

Arcibiskupské sklepy, v nichž vzniká mešní víno, mají 750 let

Zrod vinařství v Kroměříži se datuje do roku 1266, kdy biskup Bruno ze Schauenburku založil zdejší vinné sklepy. V roce 1345 pak budoucí král Karel IV., tehdy ještě jako markrabě moravský, udělil kroměřížským sklepům výsadu vyrábět mešní víno.

Kroměřížské sklepy mají díky své hloubce 6,5 metru pod zemí ideální podmínky, víno zde zraje v dřevěných sudech při teplotě devět až jedenáct stupňů. Největší sud má objem 19 280 litrů, nejstarší je z roku 1805.

