Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

Na místě zasahovaly čtyři záchranářské týmy. V první chvíli se k nim dostala informace o podezření na neurologické obtíže a cévní mozkovou příhodu.
„Až pak byla informace upřesněná s tím, že jde o únik plynu,“ popsala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková. „Nakonec jsme ošetřili osm pacientů, sedm žen a jednoho muže. Nejhůře na tom byla žena v bezvědomí, u které jsme zajistili dýchací cesty a následně odvezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení do Kroměřížské nemocnice,“ upřesnila mluvčí.
|
Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD
Další pacient směřoval na Jednotku intenzivní péče v Kroměříži a čtyři pacienty s intoxikací předali záchranáři internímu oddělení. Dva pacienty odvezla záchranná služba na internu do zlínské Baťovy nemocnice.
Policie prověřuje celou událost pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
„Příčinu a okolnosti v této chvíli zjišťujeme,“ doplnil mluvčí policie Radomír Šiška.