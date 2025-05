Vyšší daň za chátrající dům v Kroměříži? Ohradili se jenom dva majitelé

„U každé námitky musíme napsat s odůvodněním, jestli ji přijímáme, nebo nepřijímáme,“ nastínil místostarosta Jan Hebnar.

Tři budovy patří firmě PMS Reality podnikatele Karla Kuropaty. Jde o budovu bývalé restaurace na Slovanském náměstí, bývalý biskupský pivovar a sodovkárnu a bývalé sídlo společnosti Elma-Therm.

„Poslali jedenáct stran celkem sofistikovaných připomínek,“ řekl Hebnar. „Namítají, že měli s nemovitostmi své záměry, ale vzhledem k liknavosti stavebního úřadu či minulého vedení radnice se to nikam neposunulo. Teď jim nepřipadá v pořádku, aby za to byli perzekvováni.“

Podle něho ale nemusí být vina na straně úřadu. „Pokud by jejich záměr byl v intencích regulací, tak by jim to stavební úřad asi povolil,“ míní Hebnar.

Námitek PMS Reality bylo více. Pokud jde o budovu bývalé restaurace na Slovanském náměstí, minulé vedení radnice řešilo možnost, že by ji město koupilo. Podle Hebnara by se na to dalo navázat.

„Město by o budovu mělo zájem, využití bychom pro ni měli. Bude to ale otázka ceny,“ naznačil.

Město má vyšší náklady na údržbu okolí

Ve svém vyjádření firma PSM Reality podle Hebnara zmínila, že pokud nebudou její námitky akceptovány, napadne opatření obecné povahy u soudu. Když redakce MF DNES společnost před nedávnem oslovila, její zástupce uvedl, že se k této záležitosti vyjadřovat nebudou.

Zmínil také, že nevědí, na základě jakých kritérií a v jakém rozsahu město nemovitosti vybralo.

Podle Hebnara má město s některými budovami spojené vyšší náklady na údržbu jejich okolí. Navíc kazí estetický dojem z památkové zóny, což může mít dopad na turismus. Kroměříž je zapsaná na seznamu UNESCO.

„Některé z budov navíc nejsou dostatečně zajištěné. V jejich okolí je nepořádek a pohybují se tam osoby bez domova,“ zmínil Hebnar.

Podle něho městu nejde o to, aby si zvýšilo příjmy, ale aby Kroměříž vypadala lépe a lákala lidi k návštěvě.

Další připomínky přišly od spolumajitele domu na Riegrově náměstí, který uvedl, že má v plánu jeho rekonstrukci. To by podle místostarosty mohl být důvod, aby do seznamu více daňově zatížených objektů zahrnut nebyl. S majiteli, kteří se ozvali, se chce potkat.

Věří, že opatření obecné povahy bude do konce roku schválené, aby mohlo od příštího roku platit. Ještě ho budou muset schválit zastupitelé a notifikovat ministerstvo financí. U vybraných budov by se zvedl místní koeficient pro výpočet daně na maximálních pět.

Podle radnice zákon o dani z nemovitých věcí umožňuje obcím stanovit vyšší daňové zatížení nemovitostem, které zatěžují společný prostor a infrastrukturu města.