V soutěži jsou studentky na všechno samy, jsou precizní i při stresu

Na začátku soutěže byly hotové jen dortové korpusy. V cukrářské dílně pak strávily soutěžní dvojice dva dny a směli za nimi pouze hodnotící komisaři. „Nikdo jiný tam být nemůže, ani jejich vyučující. V soutěži už jsou děvčata na všechno sama,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky pořádající školy Eva Kočířová.

Soutěž se do Kroměříže vrací každý třetí rok. Pauzu měla jen v posledních dvou letech, kvůli koronavirové pandemii. Přesné téma zadané není, dort, dezerty a dekorace však k sobě musí ladit.

„My máme dekorační předmět z karamelu,“ prozradila Hana Marušáková z kroměřížské školy, když aranžovala na stůl dva kruhy postavené na hranu, uvnitř kterých seděl čokoládový medvídek. Stejní méďové byli i na dortu. Tato dvojice zvolala dětské téma.

Hned vedle soutěžící překládaly z krabice na stůl bílý dort, na kterém zlehka seděli motýli a ještě dál děvčata zrovna lepila na podložku srdce z bílé čokolády, které lemovalo siluety z tmavé čokolády.

Byl to výtvor tak křehký, že stačilo nepatrné drcnutí o podložku a část se odlomila. „Už to nestíháme,“ vyděsila se jedna z autorek. „Musíme,“ uklidnila ji druhá a znovu se daly do lepení.

„To je vždycky nebezpečí. Pracují v cukrářské dílně, potom musí výtvory přenést do sálu, kde je naaranžují, komise dokončí hodnocení a také se tady koná závěrečné vyhlášení,“ podotkla Kočířová. Během manipulace se mohu všechny naděje zmařit. V tomto ročníku soutěže se ale nic horšího nestalo a čokoládové sousoší autorky stačily opravit.

Na soutěž se připravují měsíce, musí vymyslet téma, vyzkoušet a doladit recepty, natrénovat zdobení k dokonalosti. To všechno ve volném čase.

„Dělaly jsme, co bylo v našich silách. Trochu jsme musely improvizovat, ale zvládly jsem to,“ zhodnotila nakonec Marušáková. V tu chvíli ještě netušila, že se s kolegyní, Natálií Pařízkovou, umístí na třetím místě. Zlato si odvezly budoucí cukrářky z Bzence a stříbro putovalo do Brna.

Soutěž původně vznikla jako klání moravských škol. V posledních letech se jí ale účastní i studenti z Bratislavy a několik škol z Čech. „Cukrářských soutěží je víc, ale tato patří k nejnáročnějším. Časový limit je sedm hodin, zadání pracné. Pro účastníky je to dřina a stres,“ mínila Kočířová.

Hodnotící komise pozoruje soutěžící celou dobu, dívá se jim pod ruce, kontroluje technologické postupy nebo třeba to, zda dokáží udržet pracoviště v čistotě. A samozřejmě chuť a vzhled výsledných dobrot.