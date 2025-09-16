Bývalá restaurace na Slovanském náměstí v Kroměříži se má proměnit na byty

  12:55
Kroměřížská radnice chce koupit budovu bývalé restaurace a přilehlé pozemky o výměře 1 710 metrů čtverečních na Slovanském náměstí. Součástí koupě bude i fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy s garantovanými výkupními cenami elektřiny.
Zchátralou budovu na Slovanském náměstí koupí město Kroměříž a přestaví ji na byty a služby. (září 2025) | foto: Město Kroměříž

Zastupitelé schválili koupi těchto nemovitostí za 21,42 milionu korun. „Budova chátrá, vlastník ani trh si s ní nedokázali za více než deset let poradit. Město má pro budovu využití, hodlá ji využít ve prospěch občanů a také její rekonstrukcí zvelebit celé Slovanské náměstí,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Zchátralou budovu na Slovanském náměstí koupí město Kroměříž a přestaví ji na byty a služby. (září 2025)

Budova je ve vlastnictví společnosti PMS Reality z Hanušovic na Šumpersku. Objekt někdejší restaurace vizuálně kazí dojem ze Slovanského náměstí, které radnice revitalizovala v roce 2014. Město navíc momentálně realizuje i úpravu blízkého prostranství u Knihovny Kroměřížska.

Velké náměstí se promění. Kroměříž nechce, aby bylo odstavným parkovištěm

„Nabídka PMS Reality přichází v pravý čas. Jednou z možností využití budovy je vybudování bytů, na které by město mohlo čerpat dotace,“ řekl místostarosta Pavel Motyčka.

Byty by mohly vzniknout v prvním patře objektu. Prostory v přízemí by mohla využít Základní škola Slovan či Knihovna Kroměřížska, nebo by mohly být využity pro služby, například pro kavárnu či kadeřnictví.

„Budeme s celým zastupitelstvem využití budovy zvažovat a hledat nejoptimálnější variantu. Co však vím jistě je, že nepřipustím, aby budova po rekonstrukci sloužila jako ubytovna, noclehárna pro bezdomovce či zázemí pro nepřizpůsobivé občany, což ani nikdy nebylo v plánu vedení města,“ dodal Opatrný.

Hyzdí vaše budova město? Zaplatíte vyšší daň, vzkazuje Kroměříž vlastníkům

Nákup nemovitosti na Slovanském náměstí nezhorší bilanci letošního rozpočtu města. Radnice na ni použije peníze, které získá díky vyšším příjmům, než byly plánované, a úsporami na straně výdajů. O koupi objektu jednalo už minulé vedení města v roce 2022. Tehdy však k dohodě s vlastníkem budovy nedospělo.

Někteří zastupitelé při diskuzi o koupi budovy poukazovali na její špatný stav. Navrhovali ji zbourat a postavit novou. „Skelet vypadá zvenku nevzhledně, ale budova je suchá, jsou nové přípojky. Je to skelet, do kterého se dá cokoliv zabudovat. Také střecha je jen několik let stará,“ uvedl radní Jiří Kašík.

16. září 2025  14:05

16. září 2025  12:55

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

