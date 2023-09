Závodní auta pojedou v srdci Hanáckých Athén, Kroměříž bude částečně uzavřená

„Městská erzeta v jakémkoliv provedení je to nejsložitější z celého závodu,“ konstatoval ředitel soutěže Josef Urban. „Zároveň je to taková třešnička na dortu. Uvažovali jsme o ní od prvního ročníku, nyní jsme k tomu dospěli.“

Okruhový test, který začíná v pátek v 18.45, se pojede v samotném srdci Hanáckých Atén. Start je v Tovačovského ulici poblíž budovy Komerční banky. Následuje jízda po hlavním tahu městem, vozy pak zamíří na Masarykovo, resp. Riegrovo náměstí. Po průjezdu vnitřním městem se vrátí na Tovačovského ulici. Cíl je před kruhovým objezdem na Milíčově náměstí.

„Důkladně jsme debatovali, jestli městskou erzetu povolit. Rozhodování nebylo jednoduché,“ přiznal starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Nakonec převážilo to, že nechceme, aby Kroměříž byla jen skanzenem památek, ale přejeme si, aby město žilo.“

Zařazení městského testu do závodu si pochopitelně vyžádá spoustu omezení. Řada ulic a náměstí bude od 18 do 23 hodin uzavřena (přesný seznam je na stránkách města), omezený bude i provoz MHD. Automobily budou při slavnostním startu na Velkém náměstí k vidění už ve 14.30.

Mapa městské zkoušky na Rally Kroměříž 2023. (září 2023)

„Ohlasy na závod jsou v drtivé většině pozitivní, i když chápeme, že některým lidem se rally nelíbí,“ poznamenal starosta. „Na druhou stranu pro město to může být dobrá reklama.“

Pořadatelé mají náznaky, že městský test přiláká spoustu diváků, i když jich asi nebude tolik jako ve Zlíně, kam chodívá na 30 tisíc lidí. V přípravě přesto nechtějí nic podcenit. „Maximálně se na městskou erzetu soustředíme. Chceme, aby to bylo zorganizováno profesionálně,“ uvedl Urban.

Rally Kroměříž nepatří do klasického ani do jednodenního šampionátu, ale je závěrečným podnikem Českomoravského poháru v rally. Jeho pravidla jsou volnější a je to i levnější forma závodění.

Nejen proto bude na startu málo vídaných 180 posádek! Jen pro srovnání: na Barumce jich bylo 105, na Kopné o jednu víc, ale na Valašské rally jen šedesát.

„Než někomu říct ne, tak radši budu řešit, koho ještě vzít navíc,“ podotkl Urban. „Naplánování harmonogramu nám dovolilo vzít tolik posádek, ale je to asi úplný strop.“

Soutěž začíná v pátek v 16.30 na Velkém náměstí, cíl je zítra ve stejném čase tamtéž. Kromě městského testu, který se pojede jako třetí v pořadí, jsou na programu zkoušky Troubky, Cvrčovice, Bezměrov, Vlčí Doly a Bunč.

Mezi účastníky je i řada známých jmen z velkého šampionátu včetně domácích matadorů Petra Zedníka nebo Michala Suma. „Jestli ve městě havaruju nebo něco vyvedu, bude to ta největší ostuda, protože v těchto místech 64 let chodím pěšky nebo jezdím autem,“ pousmál se bývalý mistr republiky v rally historických vozů Sum, který bydlí kousek od trati.