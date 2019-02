Vedení Kroměříže zavedlo hodiny, kdy bude k dispozici lidem

„Zájemce přijde na sekretariát vedení, kde si ho převezme pan starosta, já nebo kolegové místostarostové a budeme se mu věnovat,“ popsala místostarostka Daniela Hebnarová.

Radnice je připravená hodiny rozšířit, pokud bude o setkání mezi občany velký zájem. První možnost nastane ve středu 6. února. Témata nejsou daná, lidé mohou přijít s jakoukoliv problematikou týkající se města.

„Výhodou je, že se nebudou muset předem ohlašovat a domlouvat si schůzku tak, jak je to dosud,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec. I tato možnost ale zůstává nadále v platnosti.

Radní jsou k dispozici i elektronicky nebo na setkáních

Kroměříž bude prvním z velkých měst ve Zlínském kraji, které takovou službu nabídne. Ostatní, včetně krajského Zlína, zůstávají u zavedených zvyklostí.

„Kdokoliv se může objednat. Tento systém je podle mě plně vyhovující už proto, že každý má vymezený čas a nemusí čekat, než se ukončí schůzka předchozí,“ reagoval primátor Zlína Jiří Korec.

Nabídnout další možnosti setkávání v současné době neplánují.

Kromě domluvených schůzek komunikují radní ve městech s lidmi i e-mailem nebo prostřednictvím veřejných setkání. Ta se ale obvykle vztahují ke konkrétnímu tématu, které se zrovna projednává.

V Kroměříži věří, že to zlepšení přinese. „Pracovní harmonogram máme natolik plný, že je občas problém schůzku domluvit. Když máme prostor my, zase to nemusí vyhovovat občanům. Proto chceme nabídnout pravidelný čas, kdy budeme na radnici k dispozici,“ řekl Němec.