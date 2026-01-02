Požár rodinného domu v Kroměříži. Hasiči vynesli dva zraněné, zasahoval vrtulník

Hasiči stále zasahují u požáru rodinného domu v Kroměříži. Oheň byl na tísňovou linku nahlášený brzy ráno a na místo vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby kvůli zraněním dvou lidí. Výši škody a příčinu požáru zjišťuje na místě vyšetřovatel hasičů.
Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2. ledna 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Oznámení o požáru domu v Seifertově ulici přijali hasiči na tísňové lince v 5:30. Vyjíždělo k němu devět profesionálních a dobrovolných jednotek. „Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že požár zachvátil velkou část rodinného domu a dále se šíří na sousední objekt,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Z hořícího domu vynesli hasiči dva lidi, které předali do péče zdravotnické záchranné služby.

„Vzhledem k jejich zdravotnímu stavu byl na místo povolán také vrtulník letecké záchranné služby,“ doplnila Javoříková. Zasahující jednotky podle ní nyní požár dohašují.

V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Rozeznávají čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

