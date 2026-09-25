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Spolek vedený zastupitelem napadl povolení na stavbu sportovní haly v Kroměříži

Petr Skácel
  15:54
Plánovaná sportovní hala v Kroměříži má vyjít bezmála na 300 milionů korun....

Plánovaná sportovní hala v Kroměříži má vyjít bezmála na 300 milionů korun. (únor 2024) | foto: Vizualizace: Město Kroměříž

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
7 fotografií
Jde o jednu z největších investic v Kroměříži za dlouhá léta. Nová sportovní hala má stát v Obvodové ulici poblíž krytého bazénu a vyjde na 300 milionů korun. Město na ni v létě, tedy více než dva roky po podání žádosti, získalo stavební povolení. Odvolání proti němu však podal spolek Hortus Moraviae, za který jedná městský zastupitel Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko).

Vedení města to označuje za obstrukci a snahu překazit důležitou investici před komunálními volbami.

„Jsem šokovaný z toho, že bývalý člen rady takto radikálně mění přístup k rozvoji města. Lidsky mě takové jednání velmi mrzí, když Richard Kreml byl jako radní od začátku u přípravy a projektování haly,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).

Podle něj se Kreml, který z rady odešel letos v březnu, snaží získat politické body. Ten to však odmítá. Tvrdí, že sportovní halu podporuje a jako radní se podílel na její přípravě, ale už před více než rokem se ukázalo, že se projekt dostal do právních problémů.

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Spolek mimo jiné tvrdí, že byl opomenut jako účastník řízení. Stavební úřad to rozporuje. „Zapsaný spolek Hortus Moraviae byl obeslán s informací o zahájení řízení, ale v zákonné lhůtě se ve věci jako účastník řízení nepřihlásil,“ informovala Monika Holišová z oddělení stavebního úřadu kroměřížské radnice.

„Proč jsme se nepřihlásili dřív? Jednoduše: nevěděli jsme o zahájení řízení, nebylo nám oznámeno, ačkoli jsme měli být ze zákona osloveni. Považuji to za chybu stavebního úřadu,“ reagoval Kreml. Radnici vyzývá, aby doložila, kdy a jak bylo spolku zahájení řízení oznámeno.

Spolek řeší otázku kácení stromů

Hortus Moraviae řeší především otázku kácení. Kvůli stavbě sportovní haly má být totiž odstraněno patnáct stromů.

„Chápeme, že stavba si vyžádá odstranění některých stromů a nikdy jsme to nerozporovali. Chceme dvě jednoduché věci: aby se nekácely s několikaletým předstihem před skutečným zahájením stavby a aby byla náhradní výsadba řádně zajištěna. To není boj proti hale a nic nesplnitelného či komplikovaného,“ podotkl Kreml.

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„Nepředpokládám, že by naše odvolání stavbu samo o sobě zdrželo. Věřím, že je krajský úřad vypořádá v řádu týdnů,“ dodal s tím, že problém haly vidí ve sporu dvou podnikatelů, chybách při přípravě projektu a v právně problematických pozemcích, na kterých má stát. Podle něj tak věc může skončit u soudu.

„Halu bez kácení nějakých dřevin není možné postavit. Místo toho je ale navržena nová, rozsáhlejší výsadba zeleně, což Richard Kreml dobře ví,“ zmínil radní Jan Hebnar (ODS).

Kritika přípravy investic

Spor se zároveň přelévá do předvolební kampaně. Vedení Kroměříže totiž čelí kritice opozice kvůli přípravě velkých investic.

„Přitom tyto projekty během volebního období napadají a komplikují pouze tři stejní lidé, kandidát a zmocněnec politického hnutí Nezávislí a jako třetí nyní zastupitel Kreml,“ uvedl Opatrný.

Řízení související s halou již prošla dvěma odvolacími řízeními a jedním soudním. Zmíněný stěžovatel se proti stavebnímu povolení také odvolal.„Věřím, že krajský úřad nevyhoví ani tomuto stěžovateli ani spolku jednajícímu prostřednictvím pana Kremla. A že bude možné v příštím roce stavbu sportovní haly zahájit,“ poznamenal Opatrný.

Ztráta dotace na domov pro seniory

Místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL) zase připomněl jiný spor, který vedl ke ztrátě slíbené dotace ve výši přes 80 milionů korun na stavbu domova pro seniory na Račíně.

„Kvůli stěžovateli o tyto peníze město přišlo. Soud sice poté označil jednání stěžovatele za šikanózní, ale to peníze občanům města nevrátí,“ řekl Motyčka.

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„Mám za to, že některé strany svou účast v koalici využily zejména k prosazení změn územního plánu výhodných pro vlivné místní hráče. Teď se bojí o své pozice a hodí se jim jakákoli záminka k útoku,“ vzkázal Kreml. „Zvlášť trpce působí kritika od ODS, která měla čtyři roky stavební úřad v politické gesci. Namísto útoků na náš spolek by měla vysvětlit, jaký podíl má způsob řízení úřadu na problémech dvou velkých investic: sportovní haly a Račína.“

Nezávislí nechtějí reagovat na útoky

Redakce iDNES.cz oslovila také kroměřížské Nezávislé s žádostí o vyjádření. Podle dvojky kandidátky a zastupitele Martina Čamka (zvolený za SPD) nechce hnutí na vyjádření Opatrného a spol. reagovat.

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„I když jsme nové politické hnutí, nepovažujeme za nezbytné měnit svůj směr na politické dno, které v současné době předvádí představitelé koaličních stran, uplácející své voliče pořádáním akcí, prezentováním svých úspěchů a dokazováním své pravdy, která se mnohdy velice liší od skutečnosti. Chceme prezentovat svůj program, nikoliv reagovat na útoky jiných financované z veřejných prostředků města, kteří tak činí prostřednictvím tiskových zpráv,“ prohlásil Čamek.

Nezávislí byli v aktuálním volebním období v Kroměříži známí pod hlavičkou Nezávislí – Jaroslav Němec. Bývalý starosta ale nyní vede hnutí Hlas pro Kroměříž, kam s ním přešli i další kandidáti.

„Současní Nezávislí nejsou pokračováním našeho původního uskupení. Někteří jejich představitelé v minulosti i v současnosti podávali námitky a odpory proti investičním záměrům města. Dělo se tak dříve a děje se tak i nyní,“ upozornil Němec. Také Čamek uvedl, že se zmíněným politickým hnutím Nezávislí - Jaroslav Němec nemá nové hnutí nic společného.

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