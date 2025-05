Bouřka poškodila zhruba patnáct stromů, které mají polámané hlavní větve v korunách. Žádný strom však silný vítr a déšť nevyvrátily. Kvůli odstraňování následků bouřky a bezpečnosti návštěvníků byla zahrada několik dní uzavřená.

Ode dneška je znovu přístupná. „Prošli jsme celý park, abychom věděli, jestli není zavěšená někde nějaká haluz, která je nebezpečná pro návštěvníky. Dál budeme pokračovat do konce tohoto týdne, možná i příští týden, s odstraňováním menších větví,“ upřesnil ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Jiří Uhlíř.

Návštěvníci mohou ode dneška obdivovat také zrekonstruovaný Čínský pavilon. Nenápadná, ale krásně barevná dřevěná stavba vznikla ve druhé polovině 19. století za arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu na ostrůvku Divokého rybníka v Podzámecké zahradě. Během let však altán chátral a jeho materiál ztrácel pevnost.

V roce 2018 musel být staticky zajištěný, aby se nezřítil. Od té doby z něho bylo jen torzo rozebrané na díly. Dnes už ale opět stojí v původní nádheře. Svou celistvostí, originalitou a malebností patří k ojedinělým památkám svého druhu.

„Dělali jsme si historické průzkumy z fotografií a původních plánů, podařilo se nám najít i původní výmalbu. Celý Čínský pavilon v dnešní podobě tak odpovídá tomu původnímu,“ upozornil ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiří Uhlíř.

K altánu je potřeba zajet na loďce

Renovace trvala zhruba rok a vyšla na 2,2 milionu korun. Trochu ji zbrzdily povodně loni na podzim. Dřevěný altán musel být zajištěný, aby ho nepoškodila velká voda, pokud by se sem dostala.

„Snažili jsme se maximálně zachovat původní prvky, což se ve velké míře podařilo díky restaurování a impregnaci. Nové prvky jsou jenom ty, které nešly zachránit,“ poznamenal Uhlíř.

Dřevěný skvost stojí na ostrůvku. Návštěvník k němu musí zajet na loďce. Pokochat se ale může i pohledem ze břehu.

„Pohled na Čínský pavilon mě těší. Vždycky u těchto staveb obdivuji to, že je postavili tak, aby zapadly do přírodní scenérie,“ řekl arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Nuzík, který se slavnostního zpřístupnění pavilonu zúčastnil.

Okouzlující malby květinových ornamentů

Vzhledem k tomu, že se obnovovaly i původní malby barevných květinových ornamentů, které zdobily vnitřní i vnější strany střech a které restaurátoři našli až při průzkumu, se práce prodražily. A správa zámku potřebuje ještě 200 tisíc korun, na což je vypsána i sbírka.

Renovaci podpořil také Zlínský kraj, který ročně posílá na Podzámeckou zahradu, která je stejně jako sousední zámek v seznamu památek UNESCO, 1,5 milionu korun.

„Čínský pavilon má díky obnoveným původním malbám novou tvář. Všichni, kdo na ostrově zakotví, uvidí něco hezkého,“ nepochybuje hejtman Radim Holiš.

To však není jediná změna, kterou by měli návštěvníci ocenit. U Divokého rybníka ještě přibyla dřevěná konstrukce Trámového pavilonu. Stojí na místě, kde je molo a lidé nastupují do loděk. Zatím vypadá stroze, ale trámy bude obepínat zeleň. A také v tomto případě jde o návrat do původního stavu.

„Je to přírodní pergola. Její konstrukce bude nést popínavé rostliny jako jsou vistárie,“ nastínil Uhlíř. „Poslední pozůstatky Trámového pavilonu jsme byli nuceni odstranit v roce 2021. Obnova proběhla podle původních plánů,“ doplnil.

Turecké stany pro vodní ptáky

Třetím zpestřením je, že se na ostrůvku nedalekého Dlouhého rybníka objevilo pět tureckých stanů. To jsou dřevěné, červeno-bíle pruhované jehlany, které nemají sloužit lidem, ale vodnímu ptákům. Správa zahrady chce, aby se na rybník vrátili ve větším množství.

„Stany se do Podzámecké zahrady také vracejí, byly tam v 19. století. Je možné se na ně podívat na historických fotografiích, podle kterých jsme dělali barevnost a vraceli je na původní místo,“ upřesnil Uhlíř.

V Podzámecké zahradě je zhruba 60 drobnějších staveb, které dotvářejí její kolorit a doplňují majestát vzrostlých stromů. Ne náhodou evokují i vzdálenější cizinu.

„Měly jeden velký cíl: lidem, kteří neměli možnosti, jaké máme my dnes, přiblížit jiný svět, do kterého by se nedostali,“ zmínil Nuzík.

„Dnes nám to může připomínat, že náš život je založený na drobnostech, které bychom neměli přehlížet. Když bychom čekali jen velké věci, tak se ničeho nedočkáme.“

Obnova zahrady pokračuje

Obnova Podzámecké zahrady ale zdaleka nekončí. V plánu je revitalizace stromového a keřového patra, oprava Rybářského pavilonu, Chrámku přátelství, Pompejské kolonády a dalších prvků.

„Chceme to dělat postupně, ale čas vám neřeknu. Je to běh na dlouhou trať,“ tuší Uhlíř. Složité je vyřizování povolení i provádění průzkumů.

Už během dvou týdnů se ale mají do Podzámecké zahrady vrátit historická oplocení u domku hlavního zahradníka.