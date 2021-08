V Kroměříži lidé platí v MHD mobilem, ve Zlíně musejí ještě počkat

Pokud jsou hodinky a telefony vybavené příslušnou aplikací, přiloží je cestující v Kroměříži podobně jako kartu k novému odbavovacímu systému. Ten stál přes půl milionu korun a načítá rovněž starší čipové karty.

„Má za cíl zjednodušit a zatraktivnit využívání městské hromadné dopravy v Kroměříži. Chtěli jsme, aby cestující měli více možností jak platit jízdné,“ zmínil místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Cena jízdného při platbě bankovní kartou je stejná jako v hotovosti u řidiče, a to 13 korun u základního a 6 korun u zlevněného jízdného. Při platbě čipovou kartou cestující zaplatí 8 a 4 koruny. Se zavedením nového systému začaly ale platit také částečně upravené tarify, které se dotknou studentů a dárců krve.

„Nově mohou zlevněné jízdné využívat děti a mládež od 6 do 18 let, dříve to bylo pouze do 15 let, a také studenti od 18 do 26 let s ISIC kartou,“ přiblížil ředitel Kroměřížských technických služeb Marian Vítek.

Dárci krve, kteří mají zlatou plaketu Jana Janského za více než čtyřicet bezplatných odběrů a mají trvalý pobyt v Kroměříži, mohou hromadnou dopravu používat zdarma.

Nový systém tam začali testovat na konci července, oficiálně funguje od začátku srpna. Důležité je, že je nachystaný tak, aby byl kompatibilní i s krajskou kartou Zetkou, jež zatím funguje od letošního roku jako virtuální peněženka.

V budoucnu by měla být uznána ve všech typech veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Dosud ovšem platí jen v linkových autobusech všech dopravců. Od podzimu se přidají i vlaky.

Zlín chystá výběrové řízení

Částečně je součástí integrovaného dopravního systému městská hromadná doprava v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Lidé tam mohou platit Zetkou i bankovní kartou.

„Jedná se o tom, aby na kartu Zetka bylo možné nahrávat i časové jízdenky, což zatím není technicky možné. Mohlo by to být letos, nebo příští rok,“ nastínil Ivan Kallus, zástupce ředitele ČSAD Uherské Hradiště, která MHD provozuje.

Ve Zlíně zatím cestující musejí platit jízdenkami nebo kartičkami, ovšem dopravní podnik chystá výběrové řízení na dodavatele nového odbavovacího systému, který by měl tyto možnosti rozšířit. Minimálně o Zetku a bankovní kartu.

„Koncem tohoto měsíce budeme předkládat ke schválení radě jednatelů dopravní společnosti výběrové řízení na dodavatele odbavovacího systému. Bude založený na používání bankovních karet a umožní uznávat karty ostatních dopravců, v našem případě krajské karty Zetka,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.

Placení kartou je trend

„Tarify ještě budeme projednávat,“ doplnil. Kocháň zatím nechtěl odhadnout, kdy by se i ve Zlíně mohlo začít platit kartami, protože to bude záviset na více okolnostech.

Ve Vsetíně mohou platit lidé kartami od začátku roku, když tamní dopravce nakoupil čtrnáct nových autobusů, které jezdí na stlačený plyn a jsou vybaveny odbavovacím systémem, jenž dokáže číst čipové i platební karty. Novinku využívá přes tisíc cestujících měsíčně.

„Vnímáme to jako současný standard a myslím si, že veřejnost to přijímá také dobře,“ sdělil vsetínský starosta Jiří Růžička.

Nevýhodou je, že systém zatím není kompatibilní s krajským systém integrované dopravy, což by se ale mělo dát sladit.



„S krajem o tom budeme jednat, náš software by měl být schopen po úpravách přečíst i kartu kraje. Chtěli bychom, aby to bylo do budoucna možné,“ dodal Růžička.