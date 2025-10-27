Zchátralá Pionýrská louka v Kroměříži se změní. Vzniknou nová sportoviště

Petr Skácel
  15:17
Její areál je prohlášen za kulturní památku, která je součástí památky UNESCO a nachází se v bezprostřední blízkosti Podzámecké zahrady. Stav Pionýrské louky v Kroměříži je ale dlouhodobě velmi špatný. Nyní se konečně dočká opravy, do níž se pustí Zlínský kraj.
Pro Maxmiliánův dvůr, který je součástí Podzámecké zahrady, se kdysi vžilo pojmenování Pionýrská louka. (duben 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Pionýrská louka je krásné místo s velkým potenciálem, které si zaslouží znovu ožít. Chceme, aby se stalo přirozeným centrem sportu a setkávání pro školy i širokou veřejnost,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Areál nyní spravuje hejtmanstvím zřizovaná Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, využívají ji i další kroměřížské školy a místní sportovci.

Nacházejí se tady zastaralé hokejbalové hřiště, dva nefunkční tenisové kurty a tři zchátralé volejbalové kurty. U nich jsou umístěné mobilní buňky, které jsou rovněž ve špatném stavu, u hřišť je asfaltová běžecká dráha na 100 metrů a běžecký okruh, uvnitř něhož je travnatá plocha. Ta má sloužit pro závody koní, fotbal a jiné sporty. Nechybí ani dráha s doskočištěm pro skok daleký, plocha pro vrh koulí nebo výběh pro koně.

Maxmiliánův dvůr byl dokonalý statek, dnes chátrá a připomíná pionýry

Stávající objekty půjdou k zemi a nahradí je nová zděná budova, kde bude zázemí areálu včetně šaten, sprch a veřejného bezbariérového WC. Vznikne tady i malé občerstvení a terasa s výhledem na celou louku.

Náklady přesáhnou 65 milionů

„Počítá se s vybudováním nového hřiště na hokejbal s umělým povrchem a rozměry, které jsou vhodné například i pro lakros. Místo tří volejbalových hřišť vzniknou dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem vhodná pro volejbal, nohejbal či badminton,“ konstatoval mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek s tím, že vysázená bude také nová zeleň v podobě středně vysokých stromů.

Předpokládané náklady přesáhnou 65 milionů korun. Jednou desetinou, nejvýše však částkou sedm milionů korun, se na nich bude podílet město Kroměříž. „Naším cílem je obnova funkčnosti areálu tak, abychom neohrozili jeho historický ráz, ale abychom v něm zároveň vytvořili zázemí pro sportovní i kulturní akce pro občany města i pro školy,“ sdělil starosta Tomáš Opatrný.

Práce by měly začít v příštím roce. Kraj nyní zpracovává projektovou dokumentaci.

