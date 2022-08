Kroměříž zpoplatní stání na Hanáckém náměstí, blízko centru i památkám

„Město do úpravy náměstí vložilo nemalé prostředky. Je správné, že prostřednictvím vybraného parkovného se mu část peněz vrátí a bude moci být využita ve prospěch obyvatel Kroměříže,“ zdůvodnil starosta Jaroslav Němec.

„Doba se změnila, vozidel přibývá a město si nemůže nadále dovolit nechat takový počet parkovacích míst na atraktivním místě zcela bez poplatku,“ doplnil starosta.

Paradoxní přitom je, že Kroměříž před nedávnem v těsném sousedství Hanáckého náměstí oficiálně otevřela nový parkovací dům s maximální částkou za odstavení auta 50 korun na den. Radnice dům stavěla se záměrem, aby tu parkovali turisté a lidé, kteří do města jezdí za prací. A pochopitelně chce, aby jej lidé využívali.

„Sledujeme, že řidiči začínají využívat parkovací dům čím dál více,“ poznamenal místostarosta Vratislav Krejčíř. „Obvykle to trvá, než si navyknou, ale o víkendech už je vidět zvýšený zájem turistů, který mají parkovací dům v dobré poloze mezi Květnou zahradou a zámkem.“ Cena za parkování na Hanáckém náměstí by měla být podobná jako v parkovacím domě. Podle Krejčíře by se tu parkovné mělo začít platit na podzim.

„Je třeba změnit parkovací řád a nainstalovat parkovací automaty, podle mého odhadu to potrvá tak dva až tři měsíce,“ naznačil.

Vedení radnice se zabývalo i návrhem Kroměřížských technických služeb zpoplatnit ještě další lokality; například Na Kopečku nebo u hřbitova. Většina radních to odmítla. V plánu je ale přísnější režim parkování na Velkém náměstí. Město lokalitu sleduje pomocí kamerového systému a vyhodnocuje obsazenost náměstí.

„Z předběžných výsledků vyplývá, že zde řada vozidel parkuje několik hodin, další dokonce třeba celý den,“ upozornil Krejčíř.

Parkoviště na náměstí by přitom podle něj měli lidé využívat jen k nezbytnému vyřízení věcí v bance či na úřadě nebo ke krátkému nákupu. Proto by tu dlouhodobé parkování oproti současnosti mělo výrazně podražit. „Budeme chtít systém nastavit tak, aby lidé, kteří tu skutečně potřebují zastavit, vždy našli nějaká volná místa,“ dodal místostarosta.