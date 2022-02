V historickém jádru Kroměříže začal odchyt holubů, jejich trus ničí památky

Pro umístění odchytových klecí je ideální půda nebo plochá střecha, aby se daly připevnit a nehrozilo, že spadnou. V centru Kroměříže jich je aktuálně rozmístěných deset na pěti různých stanovištích.

V historickém jádru jsou přemnožení holubi skutečný problém. „Daří se jim u nás, ale majitelé památek i dalších nemovitostí z jejich narůstající populace radost nemají. Budovám škodí zejména holubí trus, který svým chemicky agresivním složením poškozuje fasády a střechy,“ řekl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Proto se město snaží počty holubů snížit na únosnou mez. Pro odchyt tentokrát radnice vytipovala místa na Velkém náměstí, Masarykově náměstí, Milíčově náměstí a na Erbenově nábřeží.

„Rozmístili jsme tam klece, takzvané chodičky, do kterých holuby lákáme na pšenici a kukuřici,“ popsal majitel odchytové firmy Radexa Radek Stískal.

Klece používají i chovatelé holubů, je v nich systém tyčinek rozmístěných tak, aby holuba pustily dovnitř, ven už ale ne. Uvnitř je i voda, aby zvířata v kleci nestrádala. Sbírají se dvakrát do týdne.

„Stane se, že najdeme v kleci jediný kus, většinou se jich ale chytí víc, třeba i dvacet najednou. Záleží na umístění klece a správném vytipování místa, kam přirozeně létají,“ doplnil Stískal.

V tomto ročním období mají holubi ve městě nouzi o potravu, to dělá návnadu lákavější. V době hnízdění, od jara do podzimu se pak úspěšnost akce zvyšuje ještě sběrem vajíček. To všechno vede k regulaci počtu holubů a ochraně staveb.

Chycené holuby usmrtí oxid uhelnatý

„Jejich trus v kombinaci s dešťovou vodou skutečně ničí jak kámen, tak i kov, což je problém u jakékoliv budovy či sochy,“ uvedl Stískal.

S odchytem holubů má letité zkušenosti, provádí ho dvacet let. Původně firma nabízela deratizační, dezinsekční a desinfekční práce. Soustřeďovala se na hubení hlodavců, hmyzu a dalších škůdců. Protože do této skupiny patří i holubi, museli se pustit také do výšek.

„Vyvíjelo se to, dělali jsme sanace půdních prostor, klienti k tomu chtěli zajistit hrotové nebo síťové systémy proti ptactvu a tak jsme se dostali i k jejich instalaci a časem k odchytu a výškovým pracím,“ vzpomínal Stískal. Občas se stane, že klece nahoru vynášejí na lanech lezeckou technikou, když není střecha přístupná jinak.

Stavy holubů už regulovali v mnoha městech včetně Zlína, ale i v továrních areálech. Třeba v plzeňském pivovaru.

Zvířata následně likvidují pomocí oxidu uhelnatého, což je jediná povolená technika. Využívá se třeba i při likvidaci chovů drůbeže, ve kterých se šíří ptačí chřipka.