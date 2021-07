V podkroví muzea smíchali realitu se světem Narnie i Alenky v říši divů

Všude panuje přítmí, jen některá zákoutí více osvětlují žárovky nebo třeba stará pouliční lampa. Ve skříních, vitrínách i na zdech jsou desítky různých předmětů. Některých si člověk všimne hned, na jiné narazí až při podrobném průzkumu.



Nová stála expozice Muzea Kroměřížska nazvaná Poklady staré půdy sází na atmosféru. Muzeum na ní pracovalo několik let a na začátku letních prázdnin ji slavnostně otevřelo veřejnosti.

„Je to úplně jiná výstava, než na jakou jsou lidé zvyklí, netradiční, interaktivní,“ přiblížila ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.



Expozici návštěvníci najdou v autentických podkrovních prostorách muzejní budovy na kroměřížském náměstí. Půda, kde kdysi býval fotoateliér, prošla během dvou let náročnou rekonstrukcí.

„Prostor expozice je členitý, je možné tu vystoupit na malou vyhlídku, projít dveřmi do jiného pokoje, děti si mohou vlézt do prostoru pod podlahou,“ popsala kurátorka Martina Václaviková, která výstavu připravila se svým kolegou Michalem Jemelkou.

Využili přitom předměty z muzejních sbírek i autentické zajímavosti, které jim věnovali lidé z Kroměříže a okolí. „Jsou to staré věci, které našli doma na svých půdách a ve sklepech. Často mají zajímavé příběhy,“ vyzdvihl Jemelka.



Muzeum tak získalo například celé vybavení kadeřnického salonu z 50. let minulého století s flakony, balzámy, rtěnkami či sušákem. „Přinesl nám to dárce z Holešova, patřilo to jeho tetě a našel to skutečně na půdě,“ poznamenala Václaviková.

Raritou jsou i reklamní dveře opravny klobouků z první republiky.



Celá expozice je rozdělena do několika částí. Návštěvníci dostanou mapu a popisky se seznamem předmětů. V každé místnosti navíc mohou hledat poklad, což je vždy nějaký předmět ze sbírek muzea.

Půda přitom nepůsobí jen jako výstavka historických artefaktů. Například děti tu poznají známá místa z knih a filmů. Skříní tu mohou projít do místnosti připomínající pohádkovou Narnii, najdou tu králičí noru i malý pokojíček z Alenky v říši divů nebo přístěnek ze světa Harryho Pottera.

„Část expozice je realistická, část pak pohádková až fantastická. Vsadili jsme hodně na detaily, řadu věcí si musí návštěvníci objevit sami,“ popsal Jemelka.



Kurátoři navíc počítají s tím, že expozici budou průběžně doplňovat a lidem tak dají důvod k opakované návštěvě.



Kroměřížské muzeum vstoupilo do letní sezony i s dalšími novinkami. Obnovilo uzavřenou archeologickou výstavu Historie skrytá pod dlažbou města, k výstavě Mák přidalo interaktivní koutek s možností vyšívání a malování či makovicový labyrint. V další z expozic zase návštěvníci mohou vyzkoušet dobové vycházkové oblečení. Muzeum také spustilo nový web a návštěvníky z Kroměříže láká na bonusové vstupné.