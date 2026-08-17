Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Sportovci už se těší na novou halu, Kroměříž získala stavební povolení

,
  12:02
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300 milionů korun. (únor 2026) | foto: Vizualizace Atelier-r

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...
7 fotografií
Kroměříž získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Rozhodnutí stavebního úřadu zatím není pravomocné, přesto radnice věří, že po více než dvou letech od podání žádosti se může příprava jedné z největších městských investic posledních let konečně posunout k výstavbě.

Podle starosty Tomáše Opatrného (ANO) zdržení nezpůsobil stavební úřad, ale jeden ze stěžovatelů, který se podle radnice snaží investici překazit.

„Působí zde s podobným cílem jako v případě plánovaného domova pro seniory na Račíně, chce tuto investici překazit,“ uvedl Opatrný.

„Věřím, že se mu to nepovede a že v příštím roce se stavba haly rozběhne naplno. Již nyní řízení související s halou prošla dvěma odvolacími řízeními a jedním soudním řízením.“

Kroměříž postaví novou sportovní halu za 300 milionů, město kupuje pozemky

Město má letos v rozpočtu na halu vyčleněno 30 milionů korun. Do konce roku chce vybudovat trafostanici potřebnou pro budoucí provoz objektu. Celkové náklady na halu jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.

Dalších 15 milionů korun si vyžádají úpravy cest a chodníků, parkovacích ploch a zeleně v okolí. Radnice zároveň počítá s využitím dotačních peněz.

Nová hala má vyrůst v Obvodové ulici zhruba 75 metrů jižně od krytého plaveckého bazénu. Naváže tak na skupinu sportovišť v této části města, kde se nachází také fotbalový stadion. Přibude i více než stovka nových parkovacích míst a dvě stání pro autobusy.

V současnosti je v Kroměříži k dispozici sportovní hala Slavia z roku 1963 s kapacitou pouhých 200 diváků.

Objekt bude mít obdélníkový půdorys o maximálních rozměrech přibližně 70 krát 39 metrů. Samotná hrací plocha bude měřit až 45 krát 25 metrů. Hlediště nabídne 400 míst a šatny budou dimenzované pro 175 sportovců.

Hala má být multifunkční a umožnit pořádání soutěží i na nejvyšší úrovni. Počítá se s volejbalem, basketbalem, florbalem, házenou, futsalem, sálovou kopanou, nohejbalem, stolním tenisem nebo badmintonem.

Využití najdou také gymnasté a tanečníci. Výška stropu má být dostatečná pro volejbalové soutěže a nebudou chybět výběhové zóny, které vyžadují některé další sporty.

Kluby zatím musí pořádat soutěže jinde

Právě možnost pořádat větší soutěže v Kroměříži je jedním z hlavních důvodů, proč sportovní kluby vznik nové haly podporují. Místní tanečníci například kvůli nedostatku odpovídajícího prostoru pořádali významné soutěže v Otrokovicích.

Florbalisté zase musí za soutěžními zápasy cestovat do Morkovic, Holešova nebo Otrokovic. Pro mládež to znamená další cestování a organizační komplikace pro rodiče.

„V Kroměříži bohužel nemáme sportovní halu ani prostor, který by těmto akcím odpovídal,“ popsal už dříve pro MF DNES prezident TK Gradace Kroměříž Dušan Stareček. Novou halu proto označil za prostor, který by mohla využít řada místních klubů.

Kroměříž chystá multifunkční halu za 300 milionů, zájem klubů bude velký

„Potřeba postavit sportovní halu vyplynula i z průzkumu mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky, novou halu využijí i střední a základní školy,“ sdělil místostarosta Karel Holík (SOCDEM).

Kroměříž na odpovídající sportovní halu čeká dlouhé roky. Pro soutěžní halové sporty je nyní ve městě zásadní především tělocvična Slávia v Kotojedské ulici.

Ta je ale stará a kapacitně vytížená, zejména basketbalem. Nový objekt by proto neměl znamenat její konec. Naopak by měl část sportů a větší akce převzít a současnou halu uvolnit pro další využití.

Starou halu čeká oprava

I proto se stará hala udržuje a opravuje. Kroměřížská radnice nyní získala zhruba 6,8 milionu korun jako dotaci z Národní sportovní agentury na rekonstrukci její střechy.

K tomu žádá Zlínský kraj o příspěvek ve výši zhruba 1,15 milionu korun. Celkové náklady jsou přibližně 11,4 milionu korun. „Práce začaly v červnu. Hotovo by mělo být do 31. srpna tak, aby halu mohli od podzimu opět využívat sportovci,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Do budovy se příliš neinvestovalo dlouhá léta. Například střecha nebyla zateplená a kvůli jejímu špatnému stavu do objektu zatékalo. „V dalších letech bychom rádi připravili komplexní rekonstrukci haly včetně interiéru,“ doplnil starosta Opatrný.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy

Demolice torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (10. srpna 2026)

Při odstraňování ohořelého torza 34. budovy ve Zlíně se o víkendu její část zřítila. Firma Cream, která ji vlastní, tak ušetřila několik dní postupných bouracích prací. Těžká technika se v pondělí...

Baťův Modrý expres. Nejdokonalejší vlak v republice předběhl Slovenskou strelu

Premium
Motorový vůz vyráběný firmou Baťa nazývaný Modrý express.

Že zlínský koncern vyráběl nejen boty, ale třeba i pneumatiky nebo letadla, je známo. Po desetiletí ale zůstal téměř zapomenutý fakt, že firma Baťa ve svých strojírnách zkonstruovala dokonce i vlak....

Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra

Demolice budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje. (11....

Veškeré demoliční práce ve zlínském baťovském areálu se v pondělí odpoledne musely zastavit. Do likvidovaného torza 34. budovy totiž vnikl neznámý muž. Situaci přijela řešit také policie. Podle...

Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...

Sportovci už se těší na novou halu, Kroměříž získala stavební povolení

Kroměříž chce postavit novou multifunkční sportovní halu. Měla by stát 300...

Kroměříž získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Rozhodnutí stavebního úřadu zatím není pravomocné, přesto radnice věří, že po více než dvou letech od podání žádosti se může příprava...

17. srpna 2026  12:02

Klimatizace ve zlínské MHD? Zapíná se, až když teplota uvnitř dosáhne 26 stupňů

Nové trolejbusy ve Zlíně. (srpen 2026)

Cestování městskou hromadnou dopravou ve Zlíně a Otrokovicích je během současných veder výrazně příjemnější než v minulosti. Loni v létě mělo klimatizaci „jen“ 25 trolejbusů a 28 autobusů, nyní je...

17. srpna 2026  7:05

Při vážné dopravní nehodě u Otrokovic havarovala čtyři vozidla

Aktualizujeme
ilustrační snímek

K vážné hromadné dopravní nehodě vyjížděly v neděli odpoledne složky integrovaného záchranného systému. Havárie silnici I/55 mezi Tumačovem a Otrokovicemi na několik hodin uzavřela, provoz se obnovil...

16. srpna 2026  16:45,  aktualizováno  20:47

Barum Rally 2026: program, mapa RZ, trasa a výsledky

Rallye Český Krumlov 2025. V akci posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 Jan...

Barum Rally Zlín je nejznámější českým závodem, na programu je už 55. ročník. Jede se od 14. do 16. srpna 2026 a kromě českých jezdců uvidíme i zahraniční hvězdy. Podívejte se na program, trasu a...

16. srpna 2026  17:21

Spousta lidí mě odepsala. Vorlický se vrátil ve velkém stylu, nadchl trenéry i fanoušky

Lukáš Vorlický si v zápase se Sigmou Olomouc odbyl premiéru v dresu Slovácka....

Za necelých dvacet minut na hřišti zvládl v ofenzivě více než všichni jeho spoluhráči za celé utkání proti fotbalistům Olomouce. A to v týdnu před svým debutem za Slovácko absolvoval po opichu...

16. srpna 2026  11:28

Arcibiskupství oslaví 250 let od povýšení. Chystá poutě, setkání i koncerty

Národní pouť, Dny lidí dobré vůle, Slavnostní poutní mše svatá, Velehrad 2025....

Koncerty v arcibiskupském paláci či v olomoucké katedrále svatého Václava, setkáním ministrantů z celé Moravy na Velehradě, ale i poutěmi či výsadbou stromů oslaví příští rok olomoucké arcibiskupství...

16. srpna 2026  9:11

Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

15. srpna 2026  19:06,  aktualizováno  22:15

Březík ovládl první etapu Barum rallye, Kopeckému vzal šance na úspěch defekt

Adam Březík na trati zlínské Barum Czech Rally.

Adam Březík vyhrál první etapu Barum Czech rallye Zlín a míří za největším úspěchem v kariéře. Jezdec vozu Škoda Fabia RS Rally2 má v čele náskok jen necelých deseti sekund na druhého Poláka Miku...

15. srpna 2026  20:23

Kopecký letos Barum rally nevyhraje. Za rok se do Zlína (asi) vrátí

Jan Kopecký se svým vozem na trati Barum Czech Rally.

Úplně na špici nebyl, přesto se s minimální ztrátou držel nejlepších. A ve chvíli, kdy chtěl zaútočit, přišel nečekaný a nešťastný konec. Dvanáctinásobný vítěz automobilové soutěže Barum Czech Rally...

15. srpna 2026  20:12

Slovácko - Olomouc 1:2, trápení domácích pokračuje, Sigmu nakopl gól před pauzou

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól na hřišti Slovácka.

Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se...

15. srpna 2026  16:39,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže

Obec Ratiboř na Vsetínsku je soběstačná díky výrobě vlastní energie. (srpen...

Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu, buduje tůně a hospodaří se stomilionovým rozpočtem. Teď bojuje o vítězství v soutěži E.ON Energy Globe...

15. srpna 2026  8:33

Demolice torza jako atrakce. Lidé do Zlína jezdí i z dálky, na nebezpečí často nedbají

Premium
Bourání ohořelého torza 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. (14. srpna 2026)

Už o minulém víkendu se sjížděli do Zlína i lidé ze vzdálenějších míst: z Uherského Hradiště, Brna nebo Ostravy. Mnohdy i celé rodiny. Zaparkovali auta poblíž ohořelého torza 34. budovy, někdy...

14. srpna 2026  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×