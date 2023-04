Daroval oltář britské královně. Šla z ní obrovská síla, vzpomíná umělec

„Oba dva mají poetickou tvorbu plnou fantazie, používají symboly a dobře se doplňují,“ přiblížila ředitelka muzea Martina Miláčková.

„Nikdy si předem neukazujeme, co budeme vystavovat, ale na místě to spolu vždy nějak koresponduje,“ podotkl Vojtášek.

Čutek má bohaté zkušenosti s evropskými monarchy. Když se před lety podílel na první slovenské výstavě v Monaku, pomohl tím navázat dlouhotrvající přátelství mezi oběma zeměmi. Jeho socha zaujala monackého knížete Alberta.

„Byla to busta generála, a když k ní Albert i s tajemníkem přišli, nejprve se začali horečně smát. Nevěděl jsem, jestli se mám urazit, ale on povídal, že tu sochu chce,“ líčil Čutek.

Ukázalo se, že jim dílo podobou připomíná velitele ozbrojených sil Monaka, kolonela Juana. Ten si také později pro sochu přišel. „Když stál naproti, bylo to skutečně jako by se díval do zrcadla. Nadšený nebyl, ale kníže Albert to považoval za dobrý fór.“

Největší zážitek má však Čutek z roku 2008, kdy ve Spišské Sobotě pořádal výstavu, na kterou při své návštěvě Slovenska zavítala britská královna Alžběta II. Čutek ji provázel a vyrobil pro ni malý oltář sv. Jiří.

„Je na něm drak, který má křídla, což jsou zároveň otevírací dvířka. Královna si s nimi hrála a usmívala se,“ vzpomíná 66letý umělec.

Nejoblíbenější monarcha? Valašský král Bolek

Oltář je nyní umístěn ve Westminsterském opatství. „Jsem spíš antimonarchista a antisystémový člověk, ale z britské panovnice šla obrovská síla a měla neuvěřitelné charisma. Jako by se v ní kumulovala energie,“ popisuje Čutek.

Jeho grafiku dostala darem také někdejší nizozemská královna Beatrix, současný slovenský ministerský předseda obdaroval jeho díly také papeže či bývalého českého prezidenta Zemana. Sám Čutek s nadsázkou vypráví o tom, kdo je jeho nejoblíbenější panovník.

„Valašský král, Bolek Polívka. Kdysi se mu v divadle zalíbily sochy, které jsem vystavoval, a od té doby jsme přátelé. Na jeho farmě jsem v minulosti dělal několik sympozií,“ popsal sochař s tím, že silný vztah má i ke Kroměříži, kde v minulosti tvořil.

Na výstavě zaujme jeho skulptura ponorky jako pocta režisérovi a výtvarníkovi Karlu Zemanovi a Vynálezu zkázy. „Je to takový protiválečný manifest. Téma verneovek a vynálezů mě provází tvorbou celý život,“ líčí umělec, který do Kroměříže přivezl i starší grafiky, které dělal jako návrhy soch.

Pestré obrazy i grafiky ukazuje na výstavě i Vojtášek, který mimo jiné ilustroval bezmála dvě stě knih od učebnic přes pohádky po beletrii. Jeho velká malířská díla z posledních let si pohrávají s tématem vesmírné konspirace. „Je to o věcech, které se v poslední době kolem nás dějí. Inspirací mi jsou i zprávy zveřejněné NASA a téma existence mimozemské civilizace,“ zmiňuje výtvarník. Výstava bude v galerii Muzea Kroměřížska k vidění do 23. dubna.