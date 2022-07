Nepříjemný kritik Malkovich sklidil aplaus, zajímal se o kroměřížský zámek

Nepříjemný hudební kritik, který odmítá díla světových skladatelů jako nudná. Taková byla role Johna Malkoviche v představení The Music Critic. Odehrál ho v úterý v kroměřížské Podzámecké zahradě. Uzavřela se tím série tří představení, která měla upevnit postavení Kroměříže na mapě kulturních měst Evropy.

„Tak tomu bylo za biskupa Kastelkorna a my ten odkaz chceme naplňovat,“ připomněl ředitel zámku a Podzámecké zahrady Jiří Uhlíř přední moravskou osobnost druhé poloviny 17. století, který Podzámeckou zahradu přebudoval na krajinářský park a pomohl tak k jejímu otevření veřejnosti.

Malkovich přicestoval na Hanou z vídeňského letiště se zhruba desetičlenným týmem včetně muzikantů v pondělí večer. Následně se přesunul do Zlínského kraje, kde strávil dvě noci a ve středu ráno se vrátil do Vídně.

„Kde byl ubytovaný, nemohu prozradit ani zpětně,“ omluvil se Pavel Pešek z pořádající Agentury Vanity Club Europe. Naznačil pouze, že to nebylo přímo v Kroměříži. „A mohu říct také to, že měl i osobní volno, ve kterém se sešel se svými tuzemskými přáteli. Jejich totožnost ale neznám,“ podotkl.

Program měl Malkovich naplánovaný přesně. Přesto našel chvilku, aby nahlédl do zámku, v němž točil režisér Miloš Forman svého oscarového Amadea. Když agentura vystoupení v Kroměříži domlouvala, byl to jeden z argumentů, který herce přesvědčil.

Do představení se zapojili i zámečtí pávi

V úterý odpoledne se dělaly zvukové zkoušky, v osm hodin večer pak začínalo představení. Bylo v původním znění s titulky.

Přímo pod pódiem byla obří LED obrazovka, ze které se titulky daly velmi dobře číst. Nerušilo to, ani netahalo oči,“ pochválila jedna z divaček. „Jen někdy byly titulky trošku dopředu a diváci se smáli ještě dřív, než Malkovich dořekl pointu,“ poznamenala.

Do hry se občas neplánovaně přidali i pávi, kteří v Podzámecké zahradě žijí. „Malkovich na to nějakou poznámkou reagoval, což bylo milé,“ ocenila divačka. „Celkově to mělo skvělou atmosféru a závěrečný aplaus byl dlouhý,“ dodala.

Po mnoha suchých dnech, během kterých teploty šplhaly nad třicet stupňů Celsia, začalo ráno v den představení pršet. Pořadatelé prý ale zůstávali klidní. „Předpověď se dá sledovat poměrně přesně, věděli jsme s 98procentní jistotou, že odpoledne přestane,“ usmál se Pešek.

„Modlili jsme se, aby už pršet začalo, za každou kapku jsme vděční. A vyšlo nám to dokonale, déšť zalil zahradu, vyčistil vzduch a večer bylo velmi příjemně,“ doplnil Uhlíř.

Přesto měli pořadatelé pro diváky připravené pláštěnky. Deštníky v hledišti kvůli bezpečnosti povolené nebyly.

Kvůli zvukovým zkouškám a představení byl omezený provoz Podzámecké zahrady, pro běžné návštěvníky se zavřela už v 16 hodin. „Tímto se omlouváme všem, kteří ji chtěli navštívit,“ vzkázal Pešek.

Za zážitkem přijeli lidé z celé republiky

Tribuna s kapacitou téměř dva tisíce lidí nebyla zcela zaplněná, přesný počet platících diváků pořadatel neuvedl. Nejdražší vstupenky za 3 490 korun ovšem zmizely už v předprodeji.

Bezprostředně po představení začali technici s demontáží pódia a tribuny. V parku po nich nemá zůstat žádná památka.

„V takovém prostoru, jako je Podzámecká zahrada, se musí pracovat s maximální opatrností. Je to technicky náročné a práce navíc, ale pokud člověk chce, je možné to vyřešit,“ ujistil Pešek.

Divadelnímu představení The Music Critic předcházela hra Patrika Hartla 4 sestry a svou tuzemskou premiéru zde měla primabalerína Londýnského Královského Baletu Natalie Osipova.

„Divákům všech tří představení musím poděkovat za to, že se v zahradě chovali skutečně jako lidé, kteří milují kulturu,“ uvedl Uhlíř. „Přišli jak lidé z Kroměříže, čehož si moc vážím, tak i z celé republiky,“ dodal. V hledišti bylo slyšet také slovenštinu.