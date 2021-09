Dým z firmy na recyklaci kovů trápí lidi v Kroměříži stále častěji

Údaje Českého hydrometeorologického ústavu za rok 2019, které zveřejnila radnice, ukazují, že Alusak je největším producentem škodlivin ve městě.

„Přestože se firma věnuje recyklaci kovů pro další použití, je zdrojem vysokého množství znečišťujících látek, zejména oxidů dusíku (28,25 tuny) a oxidu uhelnatého (26,48 tuny),“ uvádí zpráva. I další hodnoty výrazně překračují čísla z jiných podniků.

Výroba se navíc nachází nedaleko Arcibiskupského zámku a zahrad, které jsou na seznamu UNESCO. A právě tímto směrem často kouř míří. Stěžují si na něj i lidé, kteří bydlí poblíž areálu Sakeru.

Kroměřížská radnice se s vedením firmy sešla a situaci chce řešit. Nechyběli ani zástupci krajského úřadu či hygieny.

„Ptali jsme se na příčiny mimořádných situací a zajímali jsme se o to, jaká opatření může společnost v budoucnu přijmout k tomu, aby těmto situacím zabránila, nebo snížila tato rizika na absolutní minimum,“ popsal místostarosta Vít Peštuka.

Možnosti radnice jsou ale omezené. Podle České inspekce životního prostředí provoz žádné normy neporušuje.



„Za posledních pět let provedla ČIZP tři kontroly plnění povinností dané integrovaným povolením, při nichž nebyl zjištěn protiprávní stav v oblasti ochrany ovzduší a ani porušení emisních limitů,“ řekl mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

I tak se podle města podařilo dohodnout na některých krocích, které má Saker splnit. „Jde hlavně o dočasné úniky zmíněného černého dýmu, které vznikají při haváriích. Ty jsou bohužel stále častější,“ sdělil místostarosta Vratislav Krejčíř.

„Firma má více filtrů a může to udělat tak, že když se při výpadku elektřiny jeden porouchá, další dva by ho zastoupily. Měli by zapracovat i záložní elektrický zdroj,“ naznačil Krejčíř. „A byli bychom rádi, kdyby se zlepšila také komunikace ze strany Sakeru. Lidé často vidí dým a nemají informaci, co se stalo.“

MF DNES požádala o reakci i společnost Saker, její vedení se však odmítlo vyjádřit.