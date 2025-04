Kroměříž kvůli sporu nepostaví domov seniorů. Je to obstrukce, zní z radnice

Město uvádí, že je jeho. Advokát Vlastimil Calaba, který v Dolnozahradské ulici vlastní dům a zahradu sousedící s parcelou, na níž se má domov stavět, ale podle radnice tvrdí, že městský pozemek vydržel a má tedy na něj právní nárok. O jeho stížnosti rozhodne až soud.

„Kroměříž kvůli této nevídané obstrukci a zlovůli přišla o možnost výhodně postavit zařízení, kde měla vzniknout nová lůžka pro jednu z nejméně dostupných služeb ve městě,“ sdělil místostarosta Pavel Motyčka.

Radnice měla přislíbené dotace od státu a od Zlínského kraje, které měly dohromady činit 80 milionů korun. Vybraný je i zhotovitel a cena měla být 92,4 milionu. Město by tak stavba stála pouze zhruba deset milionů korun.

Jenže domov podle podmínek dotace musí být postaven do konce března 2026. „A soud potrvá odhadem nejméně půl roku, nelze to stihnout,“ poznamenal Motyčka s tím, že radnice zvažuje právní kroky proti stěžovateli ohledně náhrady škody.

Je to absurdní tvrzení, říká místostarosta

MF DNES kontaktovala také Calabu, ale nepodařilo se jej zastihnout. Muž již v minulosti jednal se zástupci města a podle nich nevznesl žádné požadavky, které by šlo řešit. „Domov užívání jeho nemovitostí neomezí, projekt počítá například se zachováním přístupu na zahradu,“ poukázal Motyčka.

„Stěžovatel vydání stavebního povolení od začátku bránil, odvolání podával poslední den vymezené lhůty, aby nakonec přišel s absurdním tvrzením, že pozemek města, na kterém měl domov stát, vydržel, a tak patří jemu. O tomto nesmyslném tvrzení musí rozhodnout soud, čímž se časový harmonogram investice zbortil,“ dodal místostarosta.

Když stavební úřad v Kroměříži loni v prosinci schválil stavební záměr na výstavbu domova se zvláštním režimem na Račíně, v odůvodnění se vypořádával i s Calabovými námitkami.

Uvedl také v této věci, že „pan Calaba je častým návštěvníkem stavebního úřadu, neboť se angažuje ve všech řízeních, kde stavebníkem je město. Kroměříž, pravidelně nahlíží do spisů, žádá opakovaná oznámení a podává námitky.“

Kraj odkázal Calabu na soud

Muž poté podal odvolání na Krajský stavební úřad, který vyhodnotil, že „obsah odvolání, zejména tvrzení odvolatele týkající se údajného vydržení věcného práva – služebnosti k pozemku (… ) je občanskoprávní námitkou, přičemž posouzení takové námitky přesahuje rozsah jeho působnosti.“ A vyzval Calabu, aby se obrátil na soud.

Kroměříž nyní počká na soudní rozhodnutí. „O jeho výsledku nemáme pochybnosti. Pozemek je města,“ řekl Motyčka. Pak může radnice získat stavební povolení a s připraveným projektem čekat na další možnosti financování.

Domov s 23 lůžky má stát na místě zbouraných městských bytových domů. Završila by se tak proměna někdejší problémové lokality v kroměřížské části Dolní Zahrady. Dříve tam žily desítky většinou nepřizpůsobivých obyvatel, kteří obtěžovali okolí, ničili veřejný majetek a dělali problémy.