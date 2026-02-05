Majitelům zanedbaných budov město zvýšilo daň z nemovitosti, patrně padne žaloba

Milan Libiger
  13:03
Kroměřížští zastupitelé loni opatřením obecné povahy schválili, že majitelé osmi neudržovaných domů budou od letošního roku platit vyšší daň z nemovitosti. Jejich stavby totiž kazí estetický dojem města, které s nimi navíc mívá spojené vyšší náklady na údržbu. Nakonec jich ale bude méně.
Do seznamu více zdaněných objektů v Kroměříži byla zařazena i bývalá pekárna na...

Do seznamu více zdaněných objektů v Kroměříži byla zařazena i bývalá pekárna na Barbořině, kterou však její majitel v mezičase zboural. (únor 2026) | foto: Město Kroměříž

Budova bývalé restaurace na Slovanském náměstí v Kroměříži, kterou měla zatížit...
Zastupitelé Kroměříže vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí,...
Kroměříž uvalila vyšší daň na budovy, které hyzdí město. Patří mezi ně i...
Kroměříž uvalila vyšší daň na budovy, které hyzdí město. Patří mezi ně i objekt...
8 fotografií

Zastupitelé vyšli vstříc vlastníkovi objektu na Riegrově náměstí, který slíbil, že ho zrekonstruuje. Rozhodli také, že město koupí a následně opraví dům na Slovanském náměstí od firmy PMS Reality podnikatele Karla Kuropaty.

Na seznamu více zdaněných objektů byla i bývalá pekárna na Barbořině, kterou však její majitel v mezičase zboural.

„Opatření splnilo svůj účel,“ sdělil místostarosta Jan Hebnar, který má tuto věc v kompetenci. „S polovinou budov se něco děje a to jsme chtěli.“

Hyzdí vaše budova město? Zaplatíte vyšší daň, vzkazuje Kroměříž vlastníkům

Pokud jde o odkoupení budovy na Slovanském náměstí, její majitel nabídkou městu reagoval právě na vyšší zdanění. Před radnicí teď stojí úkol, aby našla její nové využití a sehnala peníze na nákladnou opravu.

„V úvahu přichází několik variant využití. Od sociálního bydlení po komunitní centrum a rozšíření Knihovny Kroměřížska,“ nastínil Hebnar. „Musíme se rozhodnout během letošního roku.“

Návrhy využití podávali zastupitelé a bylo jich kolem deseti. Hebnar by preferoval služby, což by mohlo obnášet kavárnu či kadeřnictví, nicméně jeho názor je menšinový.

Z objektu ubytovna nebude, slibuje město

V objektu, který je dnes prakticky vybydlený a náklady na jeho opravu půjdou do desítek milionů korun, dříve bývala oblíbená restaurace a bufet. Jeho součástí je solární elektrárna.

„Pokud by v objektu vznikly sociální byty, tak by na to byl dotační titul. I proto tuto možnost zvažujeme,“ naznačil Hebnar. „Způsobuje to ale negativní reakce mezi lidmi, protože mají strach z bezdomovců, i když se jich to netýká.“

Město přitom už vyloučilo, že by tam byla ubytovna, noclehárna pro lidi bez domova nebo zázemí pro nepřizpůsobivé občany.

Bývalá kroměřížská pekárna Rondo před zbouráním. (únor 2026)

Bývalá kroměřížská pekárna Rondo po demolici. (únor 2026)

Termín přestavby ještě není daný a bude se upřesňovat. Jisté je zatím jenom to, že i když byl objekt zahrnutý mezi více zdaněné, město samo sobě více platit nebude. Nařízení se na jeho budovy nevztahuje.

Opatření obecné povahy zvýšilo koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ze dvou na pět. Některým majitelům se to nelíbilo a uvažovali o tom, že nařízení napadnou žalobou. Zpochybňovali například to, že město má s jejich domy zvýšené náklady na údržbu.

Podle Hebnara je nutné více udržovat okolí opuštěných domů, z nichž může padat omítka. Navíc v některých pobývají bezdomovci či více hlodavců. O tom, že by se opatřením obecné povahy zabývaly soudy, nemá informace.

Přicházejí vyšší daně za „ohyzdné“ budovy, platit budou majitelé v Kroměříži

Mezi více zdaněnými objekty je například bývalý biskupský pivovar a sodovkárna a někdejší sídlo společnosti Elma-Therm. Oba vlastní také společnost PMS Reality. Dále bývalý hotel Haná mezi Velkým náměstím a Křižnou ulicí či dům na Riegrově a sousedním Masarykově náměstí.

Ten patří manželům Popovským. Podle Miroslava Popovského na domě vázne několik žalob, které plánovanou rekonstrukci neumožňují, ačkoliv už před lety požádali o stavební povolení. „Jakmile se to vyřeší, budovu zrekonstruujeme,“ přislíbil Popovský.

Vyšší daň platí v Kroměříži i supermarkety

Při schvalování opatření podal námitky, které město odmítlo. Na dani by měl platit o necelé čtyři tisíce korun ročně více. Se situací se smířit nechce. „Počítám, že ještě podáme žalobu,“ sdělil Popovský.

V Kroměříži výběrově zdaňovali už dříve, když vyhláškou více zatížili supermarkety, výrobní areály a kanceláře. Zavedli jim místní koeficient 2, přičemž dosud tam nebyl žádný. Větší částku platí také majitelé rekreačních chat, garáží a ostatních zpevněných ploch, kde je koeficient 1,5.

Majitelé zanedbaných domů v Kroměříži protestují proti vyšší dani, rozhodne soud

Obdobně postupovala vůči supermarketům i jiná města. Ve Valašském Meziříčí jim zvedli koeficient pro výpočet daně ze dvou na pět, ve Starém Městě z 1,5 na 2,5. Důvodem je mimo jiné fakt, že zákazníci velkých nákupních center auty zatěžují městské silnice, což radnice stojí při jejich údržbě a opravách nemalé peníze.

„Neustálé zdražování všech vstupů, které město musí platit, nás donutilo tento koeficient zvednout,“ podotkl starosta Starého Města Martin Zábranský.

Příjmy z daně z nemovitosti patří výhradně městům, zvyšováním základního parametru ji ale ovlivňuje také stát.

