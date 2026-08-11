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Z Janova zpět do Kroměříže. Vzácný obraz anglického krále se vrátil do zámku

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  15:33

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Van Dyckův Portrét Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie patří vedle Tizianova Apollóna a Marsya k nejcennějším obrazům galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži. (srpen 2026) | foto: muzeum umění Olomouc

Vedle Tizianova Apollóna a Marsya patří k nejcennějším dílům ve sbírkách galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Portrét anglického Karla I. a jeho manželky Henrietty Marie je po své prezentaci v Itálii zase zpátky v zámecké obrazárně, kde mohou obdivovat návštěvníci.

Letos byl obraz součástí velké retrospektivní výstavy věnované vlámskému baroknímu mistrovi Anthonisi van Dyckovi v italském Janově. Nyní se Van Dyckův obraz z roku 1632 vrátil do Kroměříže a je opět k vidění v obrazárně zámku.

„Dvojportrét Karel I. a jeho manželka Henrietta Maria zaujímá ve Van Dyckově tvorbě zásadní místo. Je totiž prvním portrétem, který umělec namaloval po svém definitivním příchodu do Londýna, kde byl jmenován hlavním malířem anglického královského dvora,“ vysvětlil Miroslav Kindl, kurátor zámecké obrazárny a Muzea umění Olomouc.

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„Velmi mě těší zájem prestižních světových muzeí a galerií o sbírky Arcibiskupství olomouckého. Každou žádost o zápůjčku pečlivě zvažujeme a obrazy zapůjčujeme jen na výjimečné výstavy. Výstava v Janově taková byla,“ poznamenala vedoucí oddělení památkové péče Arcibiskupství olomouckého Alena Tobolková.

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Van Dyck byl žákem Petera Paula Rubense a zcela změnil způsob, jakým se evropská šlechta a králové nechávali zobrazovat. Před ním byly portréty panovníků často strnulé, formální a upjaté. Van Dyck do nich vnesl uvolněnost. Je považován za jednoho z nejvlivnějších portrétistů v dějinách západoevropského umění.

V obrazárně kroměřížského zámku je vystaven také jeho obraz Portrét muže s rukavicemi z let 1626 až 1632 a v rámci dočasné výstavy Figura Contemplativa, která bude na zámku do září, obraz z roku 1620 Apoštol Filip.

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Kroměřížská obrazárna je po Národní galerii druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v Česku. Je vystavena v Arcibiskupském zámku, který je od roku 1998 součástí světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

U zrodu sbírky stál olomoucký biskup Karel II. Lichtenstein. Soubor obrazů na zámku výrazně rozšířil nejen nákupy významných děl, ale především celých sbírek.

Mezi nimi získal v roce 1673 velmi významný soubor více než dvou set obrazů a grafik od bratrů Franze a Bernarda von Imstenraed z Kolína nad Rýnem. Tato sbírka obsahovala díla italských, holandských, vlámských i německých malířů.

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