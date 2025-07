Skupinka kluků z obce Korytná na Uherskohradišťsku se v neděli odpoledne vydala na procházku do přírody a čekalo je překvapení, když u rybníčku narazili na putujícího losa Emila, který se po návštěvě...

Fryšták na Zlínsku a sousední obce píší ministrovi dopravy, aby učinil kroky k dokončení dálnice. Zvažují ale i radikálnější akci. Poté, co starostům silničáři slibovali, že se úsek D49 do Fryštáku...

Los Emil chroupal jablka na poli, podle zoologa se točí v kruhu jen zdánlivě

Už když v úterý nasedal doma ještě před východem slunce do auta, napadlo Jiřího Knotka ze Strání na Uherskohradišťsku, že by cestou do práce mohl spatřit losa Emila na vlastní oči. A na kraji Nivnice...