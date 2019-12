Křižovatku v centru Zlína promění nejdříve v roce 2021, okolí vyřeší studie

Je to jedna z priorit zlínské radnice v oblasti dopravy, přesto jsou plány na nutnou přestavbu křižovatky ulic Březnická a Mostní stále jenom na papíře. Podle původních plánů minulého vedení města se mělo s opravou začít loni, nejdříve se ale kopne do země v letech 2020, či 2021. Tento termín by se měnit už neměl.

„Budeme vypisovat výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, abychom mohli křižovatku upravit. Situace je tam neutěšená. Především výjezd z Mostní ulice, kde jezdí i trolejbusy, bude potom jednodušší,“ uvedl radní pro dopravu Michal Čížek.

Radnice původně chtěla zároveň se stavbou upravit parkoviště u křižovatky a nad točnou MHD. To už ale neplatí. Celou oblast pod sportovní halou si totiž nechá vyřešit odborníky v rámci architektonické soutěže, kterou chce zanedlouho vypsat. Mohou tam být sportoviště, obchody i parkoviště.

„Byly i úvahy, zda proměnu místa nespojit s opravou zimního stadionu, ale nakonec jsme se rozhodli jinak. Celé území zpracuje architektonická studie, která jej bude řešit jako celek. Parkování může být jednou z náplní tohoto prostoru,“ řekl před časem ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Projekt nadále počítá s narovnáním Mostní ulice, která se napojí na Březnickou ulici v úrovni odbočky k hotelu Moskva. Plusem bude, že na křižovatce přibudou odbočovací pruhy a především to, že ji budou řídit semafory.

„Semafory budou koordinovány s nedalekou hlavní silnící I/49. Na křižovatce upřednostní směr, který bude vytíženější,“ vysvětlil Čížek.

Na Březnické ulici a u zimního stadionu budou zastávky MHD

Dnes je křižovatka v dopravních špičkách přetížená a odbočení z Mostní na Březnickou ulici, jež vede k výpadovce směrem na Uherské Hradiště, bývá velmi složité. Na cestě je také nerovný povrch.

U křižovatky budou zastávky městské hromadné dopravy, další potom výš v Březnické ulici nedaleko zimního stadionu. Nebudou chybět cyklostezky a přechody pro chodce. Dnes je u křižovatky pouze jeden, navíc bez semaforů.

Příprava přestavby se zbrzdila mimo jiné proto, že město muselo koupit podzemní chodbu, která vede pod Mostní ulicí.

Na základě statického posudku ji za více než 670 tisíc korun vyztužilo, aby nehrozilo, že se během oprav, či po nich propadne. Od správce konkurzní podstaty zkrachovalého podniku Svit ji získalo za 4,5 milionu korun.

Chodba vede z průmyslového areálu pod halu Datart a původně měla sloužit k evakuaci zaměstnanců z obuvnických závodů v případě krizové situace (reportáž z prohlídky tunelu najdete zde).

Další potíží byl nedostatek peněz. Zlín počítal s evropskými dotacemi z Integrovaného programu rozvoje území, tento zdroj však vyschl. Na opravu křižovatky za odhadem až 80 milionů korun bude muset zřejmě najít dostatek vlastních peněz.

„Pokud půjdou využít i nějaké dotace, zkusíme o ně zažádat. Prověřovali jsme také možnost, že bychom křižovatku provizorně opravili, ale šlo by o mnohamilionovou investici a za pár let bychom to dělali znovu,“ podotkl Čížek.

Město už dříve vypovědělo smlouvu se zpracovatelem projektové dokumentace a dosud neuzavřelo novou. K tomu se teď chystá. Příští rok chce mít územní rozhodnutí a další rok stavební povolení. „Bagry vyjedou v roce 2021, nebo 2022,“ přislíbil Čížek.

Až se začne s opravou, musejí řidiči počítat s komplikacemi. V některých fázích stavebních prací bude volný pouze jeden jízdní pruh pro oba směry a provoz na něm budou řídit semafory.