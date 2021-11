Zlín chystá opravu další klíčové křižovatky, začít může příští podzim

„Čekáme na vydání stavebního povolení a na to, až vyprší všechny správní lhůty. S výstavbou začneme nejdříve příští rok na podzim, nebo na jaře 2023,“ nastínil radní přes dopravu Michal Čížek. „Prověřovali jsme také možnost, že bychom křižovatku provizorně spravili, ale šlo by o mnohamilionovou investici a za pár let bychom to dělali znovu,“ podotkl.

Půjde o druhou zásadní úpravu křižovatky poblíž centra města za poslední rok. Na konci října skončila přestavba křižovatky ve Vodní ulici na rondel, který by už neměl brzdit řidiče ani chodce.



Místo křižovatky Mostní a Březnická nevznikne rondel, ale upraví se jinak, aby byla pro motoristy komfortnější. Mostní se narovná a napojí na Březnickou v úrovni odbočky k Hotelu Moskva. Nově na ní vzniknou odbočovací pruhy i semafory. Projekt myslí i na cyklisty. U křižovatky budou rovněž zastávky městské hromadné dopravy.

Řidiči dnes mívají ve špičkách problém odbočit z Mostní do centra. Březnická slouží jako jeden z hlavních příjezdů do města a bývá na ní hustý provoz. Nově bude provoz řídit světelná signalizace.

„Semafory budou koordinovány s nedalekou hlavní silnicí I/49. Na křižovatce upřednostní směr, který bude vytíženější,“ vysvětlil Čížek. Během přestavby však musejí řidiči počítat s omezeními. V některých fázích stavebních prací bude na křižovatce volný pouze jeden jízdní pruh pro oba směry a provoz na něm budou řídit semafory.

„Každá oprava komunikace s sebou nese větší či menší komplikace v dopravě. Proto je nutné, aby s tím řidiči počítali, obrnili se trpělivostí, a pokud je to možné, místu se vyhnuli,“ vzkázala zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidiči, kteří pojedou do Zlína od Uherského Hradiště, mohou zvolit objízdnou trasu přes Salaš do Malenovic, případně přes Kudlov. „Raději vydržím dočasné problémy s tím, že pak bude situace o mnoho lepší,“ reagoval zlínský šofér Petr Rychlý. „Tato křižovatka potřebuje úpravu už mnoho let, konečně se jí snad tedy dočkáme,“ dodal.



Město naplánovalo stavby za 64 milionů

Zlín plánuje na příští rok ještě několik dalších dopravních investic, celkově za více než 64 milionů korun. Peníze na svém posledním zasedání v říjnu schválili zastupitelé.

„Chtěli bychom tyto akce připravit během zimního období, a pakliže to počasí dovolí, většinu z nich zahájit příští rok v březnu,“ naznačil vedoucí odboru dopravy zlínské radnice David Neulinger.

K největším investicím patří dvě etapy úpravy ulic Ševcovská a Díly II za 15 milionů korun. „Jedná se o revitalizaci celého uličního prostoru, budou zbudována nová parkovací místa, upraví se i zeleň,“ přiblížil Neulinger.

Podobné práce se budou týkat druhé etapy obnovy panelového sídliště Podhoří za 17 milionů, konkrétně u panelových domů čísla popisná 488, 489 a 490. Také tady se obnoví cesty, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, odvodnění a rozšíří možnosti parkování.

Vybudování parkoviště se zhruba 50 místy pod točnou na Podlesí na sídlišti Jižní Svahy vyjde na sedm milionů. „Stání vzniknou na zeleném prostoru a zlepší situaci s parkováním na tomto sídlišti,“ podotkl Neulinger. Téměř třicet nových stání přibude při rekonstrukci parkoviště u tenisových kurtů na Vršavě. Cena je pět milionů.

Město také za přibližně 20 milionů korun opraví některé chodníky na Jižních Svazích a Lesní čtvrti a upraví odvodnění v Anenské ulici v Jaroslavicích tak, aby voda při prudkých deštích nezaplavovala pozemky, případně obydlí tamních lidí. Vybudují se tam nové obrubníky, odvodňovací žlaby a část nových svodidel, opraví se dešťové vpusti a vyčistí kanalizační šachty.