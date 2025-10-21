Španělé navrhli novou tvář Meziříčí. Křižanova pila bude vstupní branou

Petr Skácel
  15:53
Obyvatelé Valašského Meziříčí mají první možnost vidět, jak by mohl vypadat areál bývalé Křižanovy pily v centru města. Radnice chystá jeho velkou proměnu, a proto uspořádala architektonickou soutěž na podobu této části. Mezi třinácti účastníky z celého světa uspěl návrh MACH Office a Aramé Studio ze španělské Barcelony.
V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál,...

V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál, parkovací dům, nový městský úřad a byty. Na snímku vítězný návrh architektonického řešení od MACH Office a Aramé Studio ze španělské Barcelony. (říjen 2025) | foto: Město Valašské Meziříčí, vizualizace

V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál,...
V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál,...
V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál,...
V areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí vznikne dopravní terminál,...
11 fotografií

V areálu by měl vzniknout dopravní terminál, parkovací dům, nový městský úřad a byty. Radnice bude shánět stamiliony.

„Stejně jako v případě tělocvičny s parametry sportovní haly u ZŠ Křižná a bytového domu pro seniory na ulici J. K. Tyla jsme chtěli získat co nejlepší architektonické řešení podoby jednotlivých objektů v areálu bývalé Křižanovy pily,“ vysvětlil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„Počítáme s tím, že díky novému autobusovému dopravnímu terminálu, parkovacímu domu, městskému úřadu, bytovým domům a vhodně řešenému veřejnému prostoru zde vznikne moderní vstupní brána do našeho města,“ dodal.

Odvážné pojetí budovy radnice

Španělské studio navrhlo samostatné budovy zasazené do parku, které se hodí k navazující zástavbě a zároveň bude možné je stavět po etapách.

„Pozitivně je vnímána také čitelnost a charakter jednotlivých objektů ve vztahu k jejich funkční náplni,“ uvedla odborná porota, kterou vedl slovenský architekt a pedagog Ján Studený.

Valašské Meziříčí chce radnici u dopravního terminálu, vyjde na stamiliony

Porota vyzdvihla i úsporné energetické řešení nebo důraz na čistotu a funkčnost. „Porotu mimo jiné přesvědčilo odvážné pojetí budovy městského úřadu, o němž jsme nejvíce diskutovali. Jedná se o řešení, které přináší novou identitu i reprezentativní funkci,“ sdělila místostarostka Yvona Wojaczková. „Pro Krásno, které za minulého režimu velmi utrpělo, představuje vítězný návrh obrovský potenciál,“ je přesvědčená.

Město počítá s částkou 700 milionů

Není však stoprocentně jisté, že Křižanova pila získá právě takovou podobu, jakou vymysleli španělští architekti. Město bude s vítězem jednat a snažit se domluvit, aby do finálního návrhu zapracoval některé úpravy, které zmínila i porota.

Výstava návrhů

S jednotlivými soutěžními návrhy na nové využití bývalého areálu Křižanovy pily se veřejnost bude moci seznámit v přízemí Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů.

Ve středu 22. října v 17 hodin začíná slavnostní vernisáž výstavy za účasti oceněných autorů. Návrhy budou k vidění do neděle 16. listopadu.

„Buď to bude zohledněno a budeme pokračovat, nebo ne a v tom případě poděkujeme a půjdeme cestou dalších návrhů,“ naznačil Stržínek. „Na každém z nich vidíme plusy i minusy a rádi bychom je doladili.“

Meziříčí se chce s ateliérem domluvit do konce roku, aby bylo možné během roku 2026 zahájit projektové práce. „Projektování zabere asi dva roky a pak se rozhodneme, zda stavět najednou, nebo po etapách,“ podotkl starosta. „A také budeme vyhlížet dotační tituly.“

Radnice již dříve uvedla, že na novou podobu areálu se počítá předběžně s částkou přesahující 700 milionů korun.

Alej Emilie a Jana Křižanových

Druhý v soutěži skončil 2M ateliér architektury z Bratislavy a třetí domácí valašskomeziříčský RV Atelier.

„Může se stát, že se nakonec s vítězi město nedohodne a začne se jednat s druhým či třetím místem. Takto například vznikla přestavba ostravských jatek, kde se realizoval návrh polského architekta, jenž se umístil až na třetím místě,“ upozornila na sociální síti architektka a valašskomeziříčská zastupitelka Alena Carbolová, která byla členkou poroty.

Novou tvář areálu Křižanovy pily s novým nádražím i radnicí navrhnou architekti

Město vlastní v areálu pozemky o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních. Počítá, že tam vznikne autobusový dopravní terminál pro 16 autobusů včetně zastávek MHD před nádražní budovou, parkovací dům s kapacitou minimálně 180 aut a nový městský úřad pro 130 zaměstnanců. „Ten v ulici Zašovská už je na hranici životnosti,“ upozornil Stržínek.

Areál doplní i dva pětipodlažní městské bytové domy a Alej Emilie a Jana Křižanových, pojmenovaná po průmyslníku a zakladateli parní pily v Krásně nad Bečvou a jeho manželce. Připravené je také dopravní napojení na silnici v Palackého ulici, kde se postaví okružní křižovatka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...

Zrádci pro mě byli také hrou o toaletu. Do reality show už mě nedostanou, líčí Nýdrle

Premium

Jedním z účastníků druhé řady reality show Zrádci na televizi Prima byl i herec a režisér Petr Nýdrle. Pracoval také jako lektor v Krajské galerii výtvarného umění, kde před rokem dal výpověď a...

Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...

Španělé navrhli novou tvář Meziříčí. Křižanova pila bude vstupní branou

Obyvatelé Valašského Meziříčí mají první možnost vidět, jak by mohl vypadat areál bývalé Křižanovy pily v centru města. Radnice chystá jeho velkou proměnu, a proto uspořádala architektonickou soutěž...

21. října 2025  15:53

Otrokovice příští rok zavedou chytré křižovatky a urychlí městskou dopravu

Otrokovická radnice chce příští rok upravit světelnou signalizaci na dvou hlavních křižovatkách tak, aby měly moderní způsob řízení a preferovaly městskou hromadnou dopravu. Pak by jejich řízení bylo...

21. října 2025  12:10

Hradiště ocenilo své knihovnice. Jejich akce se rozšířila do celého světa

Když na jaře roku 2000 pracovnice uherskohradišťské knihovny Miroslava Čápová a Hana Hanáčková poprvé uspořádaly v podkroví uherskohradišťské knihovny Noc s Andersenem, ještě netušily, jak úžasný...

21. října 2025  9:19

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Premium

Už přes deset let si Zlínský kraj vyřizuje povolení na dálniční přivaděč D49 z Fryštáku do Zlína, tedy rozšíření cesty mezi oběma městy na čtyři jízdní pruhy. Nyní se zasekl na požadavku ochránců...

20. října 2025

Myslivec slézal z posedu, uklouzl a nemohl vstát, noc strávil v kukuřičném poli

Velmi chladnou noc musel strávit sám v kukuřičném poli myslivec u Tlumačova na Zlínsku. Ten totiž při slézání z posedu uklouzl, spadl a nemohl vstát. Hledali ho policisté na terénních čtyřkolkách a...

20. října 2025  14:59

Za ubití družky dostal senior pět let. Ale ona stále žije, tvrdil u soudu

Za loňské ubití družky v Hulíně na Kroměřížsku uložil v pondělí nepravomocně zlínský krajský soud Milanu Vlčkovi pět let vězení. Zároveň musí absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě....

20. října 2025  12:49

Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město Zlín už sice má studii na dostavbu Kongresového centra od architektky Evy Jiřičné, ale stále netuší, jestli se pustí i do projektu. Důvodem je fakt, že nemá dostatek peněz. Proto zvažuje...

20. října 2025  9:19

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko

Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...

19. října 2025  15:18

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.