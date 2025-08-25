Útočníka zastavila až střelba policie. Za pobodání exmanželky a syna dostal 17 let

Za loňské pobodání exmanželky a syna ve Zlíně poslal dnes zlínský krajský soud jednašedesátiletého muže pravomocně na 17 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel se státní zástupkyní.
Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Za pokus o vraždu, porušování domovní svobody, nebezpečné vyhrožování a násilí proti úřední osobě hrozilo muži 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Za svůj čin se omluvil.

Muž před soudem potvrdil, že dohodu uzavřel bez jakéhokoliv nátlaku. Jeho bývalá žena ani syn dnes k soudu nepřišli. „Já bych se jim všem chtěl omluvit, je mi to strašně líto. Hlavní spouštěč byl alkohol,“ řekl odsouzený.

Budova soudu ve Zlíně (únor 2024)

Předseda senátu Radomír Koudela označil sedmnáctiletý nepodmíněný trest za zákonný, důvodný a přiměřený. „Bylo tam štěstí v neštěstí. Tedy, že skutek, který mohl skončit dvojnásobnou vraždou, skončil, jak skončil. Tedy zraněním, které nemělo ani výraznější následky, když oba poškození byli za několik dnů propuštěni z nemocnice,“ řekl Koudela.

Na svou bývalou ženu a svého syna zaútočil podle žalobkyně Renaty Bártkové mírně opilý v bytovém domě na sídlišti Jižní Svahy loni 11. prosince večer, a to s rozmyslem.

Poté, co mu exmanželka otevřela dveře, zatlačil ji do chodby bytu a opakovaně ji intenzivně bodl zavíracím nožem s deseticentimetrovou čepelí do hrudníku a do břicha. Do hrudníku potom několikrát bodl i svého syna, který se svou matku snažil bránit. „Bezprostředně ohrožoval život a zdraví poškozených,“ uvedla Bártková.

Útočník v bytě ve Zlíně pobodal dva lidi, policisté ho střelili do nohy

Po útoku muž z místa odešel. Nožem přitom podle státní zástupkyně ohrožoval i sousedy, kteří přiběhli napadeným na pomoc.

O chvíli později se agresor před supermarketem pokusil bodnout také muže, který mu odmítl koupit pivo. Útočník následně podle Bártkové nedbal opakovaných pokynů přivolané policejní hlídky, aby nůž odhodil.

Policisté proto vůči němu použili taser, který však nebyl účinný. Poté, co muž zaujal útočný postoj a rozběhl se proti jednomu z policistů, čímž ohrozil bezpečnost hlídky, ho druhý policista postřelil do levé nohy.

Pobodaný muž na zemi silně krvácel, pomohli kolemjdoucí. Útočníka policie chytila

Napadená žena s mladým mužem utrpěli podle zasahujících záchranářů několik bodných a řezných ran. Útočící muž měl střelnou ránu na noze. Záchranáři je transportovali na urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

